Фото: primeminister.kz

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Туркестан. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области началось строительство новой железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал протяженностью 152 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





Крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу, сообщила пресс-служба правительства.





primeminister.kz





В целом с начала года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей.





Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш - Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики.





Премьер-министр отметил, что сегодня в Казахстане проходит очередное знаковое событие.





Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 млрд тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году", - сказал Алихан Смаилов.





Глава правительства подчеркнул, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.





Для расширения пропускной способности данного участка, а также повышения экспортного и транзитного потенциала нашей страны мы даем старт строительству крупного железнодорожного проекта - новой линии Дарбаза - Мактаарал", - отметил премьер-министр.









Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут - Мактаарал - государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".





Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай - государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна. Для проекта планируется закупить 19,7 тысячи тонн рельс, а также 280 тысяч комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений.





Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.





После укладки первого звена железнодорожного полотна премьер-министр поздравил всех с началом работ и обозначил необходимость обеспечить качественную реализацию проекта в установленный срок.





Заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Канат Альмагамбетов подчеркнул, что линия Дарбаза - Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области - Мактааральский и Жетысайский - с остальной частью Казахстана.





Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс", - сказал он.





По его словам, также существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана.





Грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш - Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние два-три года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам", - отметил Канат Альмагамбетов.





Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается строительство железной дороги через Пакистан в Индию. И запуск линии Дарбаза - Мактаарал станет значительным вкладом Казахстана в развитие этого стратегического маршрута.





Мы прогнозируем, что грузопоток дополнительно увеличится на 10-14 млн тонн. А в дальнейшем возможен рост до 20-25 млн тонн. Этот участок, обходя Ташкентский узел, будет гораздо быстрее провозить грузы в обоих направлениях", - заключил Канат Альмагамбетов.



