В Туркестане наградили пожарных и полицейских за спасение людей во время пожара в гостинице

Туркестан. 2 октября. Kazakhstan Today - Указом президента РК за мужество и героизм при спасении граждан во время пожара в городе Туркестане награждены пожарные и полицейские, передает Kazakhstan Today.

Государственные награды по поручению главы государства 6 пожарным и полицейскому вручил министр внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ерлан Тургумбаев, прибывший в город Туркестан с рабочим визитом.

Официальная церемония награждения прошла в здании ДП Туркестанской области. Медалью "Ерлігі ушін" за проявленные мужество и героизм награждены четверо пожарных и полицейский ДП Туркестанской области: Алимкулов Бакдаулет, Джумабаев Куралбек, Сайдахметов Рустем, Убайдиллаев Баглан и майор полиции Канат Ракишев. Кроме того, подполковник полиции Усербаев Ермек и лейтенант полиции Алекешев Кайрат приказом министра внутренних дел награждены медалью "Ортте корсеткен кайсарлыгы ушін".

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев поблагодарил награжденных за безупречное исполнение своих служебных обязанностей при ликвидации чрезвычайной ситуации.

Уверен, что на примере наших коллег, которых мы сегодня чествуем, сотрудники органов внутренних дел будут и впредь достойно исполнять свой служебный долг по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия наших граждан", - сказал министр.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев посетил дом сотрудника ДЧС Туркестанской области подполковника гражданской защиты Бахытжана Абдугаппарова и вручил ему знак высшей степени отличия орден "Айбын" 2-й степени. При тушении пожарный получил тяжелые травмы, трое суток находился в реанимации, затем был переведен в обычную палату. В настоящее время он продолжает амбулаторное лечение дома.

Министр поблагодарил подполковника Б. Абдугаппарова и его семью за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара и спасении людей, а также пожелал скорейшего выздоровления. Ранее Бахытжан Абдугаппаров особо отличился при спасении граждан в городе Арыси.

Напомним, 10 сентября текущего года в гостинице города Туркестана "Роял Гранд" произошел пожар . Прибывшие на место происшествия сотрудники ДЧС и полиции сразу же оцепили близлежащую территорию и эвакуировали посетителей и сотрудников гостиницы в количестве 50 человек. В ходе эвакуации, майор полиции Канат Ракишев, проявив бдительность и рискуя собственной жизнью, вынес из огня двух профессоров из Турции и маленькую девочку, которые не смогли самостоятельно выйти из здания, охваченного огнем.

В завершении рабочей поездки глава МВД провел совещание с личным составом и ознакомился с работой областной полиции. Также генерал-лейтенант Ерлан Тургумбаев посетил здание вновь открытого фронт-офиса при департаменте и обратил особое внимание на важность новых форматов работы с населением, совершенствование взаимодействия с обществом, открытость и прозрачность, а также переход полиции на новую сервисную модель, сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

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