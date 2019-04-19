В Туркестанской области напомнили об уголовном наказании за сорванные краснокнижные тюльпаны

Туркестан. 18 апреля. Kazakhstan Today - Лишение свободы или крупный штраф грозит тем, кто срывает краснокнижные тюльпаны, напомнили в полиции Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В регионе продолжаются рейды по выявлению незаконного срыва занесенных в Красную книгу РК тюльпанов Грейга и Кауфмана и фактов их продажи вдоль трасс и в других местах. Особенно строгое наказание понесут те, кто срывает дикорастущие тюльпаны Грейга, сообщил на специальном брифинге в СЦК старший инспектор природоохранной группы управления службы местной полиции Департамента полиции Нурлан Туманбаев.

За срывание тюльпанов Грейга и Кауфмана предусмотрена уголовная ответственность по статье 339 Уголовного кодекса РК. В случае доказательства вины нарушителю решением суда вменяется штраф в размере 3000 МРП или лишение свободы. С начала года в области официально зарегистрированы факты срыва 57 тюльпанов", - цитирует Туманбаева СЦК региона.

Руководитель отдела государственного регионального природного парка "Сырдарья-Туркестан" Гани Назарбек констатирует: отдыхающие на природе не считают зазорным сфотографироваться с сорванными цветами и выложить снимки в социальные сети. Таких нужно выявлять и привлекать к ответственности, считает специалист.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства