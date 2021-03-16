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В Туркестанской области появился новый район Сауран

15.03.2021 7183
В Туркестанской области появился новый район Сауран
Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Туркестанской области", передает Kazakhstan Today.
 

Образовать в составе Туркестанской области административно-территориальную единицу район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал", - говорится в документе.

 
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 

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