В учреждениях системы УИС Западного Казахстана проводятся мероприятия по профилактике религиозного экстремизма

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Уральск. 7 марта. Kazakhstan Today - В учреждениях департамента уголовно-исполнительной системы по Западно-Казахстанской области созданы группы по организации теологической и реабилитационной работы, передает Kazakhstan Today.

В целях усиления профилактики религиозного экстремизма и терроризма в воспитательных аппаратах учреждений уголовно-исполнительной системы созданы группы по организации теологической, реабилитационной работы", - сообщили в Комитете УИС МВД РК.

В Западном Казахстане насчитывается шесть таких групп. Их основная задача - координация совместной деятельности заинтересованных органов.

С начала 2019 года учреждениями департамента УИС по Западно-Казахстанской области заключено шесть меморандумов с Духовным управлением, а также три меморандума с Управлением по делам религии акимата области. В результате за истекший период текущего года представители духовного управления и теологи управления по делам религии области 35 раз посетили учреждения ДУИС области, в ходе которых провели 41 лекцию, индивидуальные и групповые разъяснительные беседы с верующими и ответили на интересующие их вопросы", - отметили в ведомстве.

Отметим, что разъяснительные беседы проводятся не только с лицами, содержащимися в учреждениях системы УИС. Для теологов и психологов учреждений ДУИС региона неоднократно проводились обучающие семинары, курсы, лекции по методологии противодействия терроризму и религиозному экстремизму в условиях изоляции.

В сообщении отмечено, что такая работа в системе УИС проводится соответствии с посланием главы государства от 31 января 2017 года, где говорится, что "в местах лишения свободы должна организовываться целенаправленная работа теологических реабилитационных служб с осужденными лицами" и что "необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения".

В ведомстве резюмировали, что работа по разъяснению осужденным традиционных религиозных учений и социальной опасности экстремистских и террористических идей будет продолжена на постоянной основе.

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