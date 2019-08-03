Электронные магазины и сервисы по доставке запустили в тюрьмах и СИЗО Казахстана

Нур-Султан. 2 августа. Kazakhstan Today - Новые сервисы открыты в учреждениях пенитенциарной системы Казахстана, сообщили в пресс-службе МВД РК, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня в нескольких учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматы и Алматинской области запущены пилотные проекты по Специализированному электронному магазину", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, сервис по доставке продуктовых передач начал работать в следственных изоляторах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Павлодара, Караганды.

Также видеопереговоры осужденных с родственниками апробируются в двух учреждениях УИС в Акмолинской области.

МВД рассчитывает, что реализация этих проектов повлияет на развитие цифровизации в пенитенциарной системе, повышение уровня гуманизации, снижение коррупции и количества жалоб, а также обеспечит приближение к международным стандартам обеспечения прав и законных интересов осужденных. Заказ и доставка через эти сервисы ликвидирует очередь в бюро передач учреждениях УИС, а также минимизирует попадание запрещенных предметов к осужденным и арестованным.

Лицам, содержащимся в учреждениях УИС, появится возможность приобретать разрешенные товары и продукты, не принуждая к обязательному приезду своих родственников и близких. Сервисами также могут пользоваться родные и близкие следственно-арестованных и осужденных. Специализированный электронный магазин и Сервис по доставке посылок в пенитенциарную систему не являются производителями товаров, а представляет площадку с продукцией местных и иностранных производителей", - отметили в МВД.

По информации ведомства, внедрение сервисов гарантирует конкурентную среду, где у осужденного будет выбор приобрести товары через магазин внутри учреждения, либо через электронный магазин. Конкуренция предполагает борьбу за потребителя, что будет гарантировать качество товаров и их реализацию по приемлемым ценам.

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