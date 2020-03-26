В указ президента о госпремиях в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства внесены изменения

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства", передает Kazakhstan Today.
Согласно указу, вносятся следующие изменения и дополнения:
заголовок изложить в следующей редакции:
О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства имени Абая";
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
1. Учредить государственную премию Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби и государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.
2. Утвердить:
1) Положение о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства имени Абая;
2) Положение о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби;
3) Положение о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая;
4) состав комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби;
5) состав комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая;
6) описание диплома и нагрудного знака лауреата государственной премии Республики Казахстан."
Положение о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;
в положении о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, утвержденном вышеназванным Указом:
в главе 1:
заголовок изложить в следующей редакции:
Глава 1. Общие положения";
в пункте 4:
часть вторую изложить в следующей редакции:
Рабочий орган создает секции по направлениям наук для проведения экспертно-аналитической оценки работ, представленных на соискание государственной премии. Составы секций должны состоять из нечетного числа членов в количестве не более 9 человек. Отбор ученых и экспертов в составы секций производится на основе ранжированного списка.";
дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:
Ученые, избираемые в составы секций, должны быть гражданами Республики Казахстан, имеющими степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук, действующими работниками аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и иметь:
1) стаж научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы по направлению секции не менее 10 (десять) лет;
2) индекс Хирша не менее 3 (три) согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus на дату представления кандидатуры;
3) не менее 2 (два) статей в течение последних 5 (пять) лет в изданиях, входящих в 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) квартили базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по Cite Score в базе Scopus не менее 35 (тридцать пять).
На ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование о наличии индекса Хирша не распространяется. Вместо требования, установленного подпунктом 3) пункта 4, в отношении ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук учитывается наличие не менее 3 (три) публикаций на дату представления кандидатуры в течение последних 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и (или) Scopus.
В составы секций включается один эксперт для проведения экономической экспертизы.";
заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
Глава 2. Организация и порядок деятельности комиссии";
в пункте 9:
части третью и четвертую изложить в следующей редакции:
Члены комиссии принимают положительные решения о присуждении государственной премии не более чем по трем работам.
Если по итогам тайного голосования более чем три работы набрали не менее 50% голосов от числа голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, то государственные премии присуждаются трем работам, набравшим наибольшее число голосов.";
в Положении о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, утвержденном вышеназванным Указом:
в заголовке и тексте после слов "в области литературы и искусства" дополнить словами "имени Абая";
в главе 1:
заголовок изложить в следующей редакции:
Глава 1. Общие положения";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Комиссия по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая (далее – Комиссия) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан и создается в целях рассмотрения и отбора работ, выдвигаемых на соискание государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая (далее – государственная премия).";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Состав Комиссии утверждается президентом Республики Казахстан. Возглавляет комиссию государственный секретарь Республики Казахстан.";
заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
Глава 2. Организация и порядок деятельности Комиссии";
в пункте 8:
часть вторую изложить в следующей редакции:
Заседания комиссии правомочны при наличии двух третей от общего числа их членов. Решения комиссии оформляются протоколом.";
в пункте 9:
часть первую изложить в следующей редакции:
9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов:
1) при предварительном отборе – открытым голосованием;
2) при окончательном отборе – тайным голосованием.";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
10. В случае выдвижения на соискание государственной премии работ членов Комиссии последние не принимают участия в работе Комиссии.";
в составе Комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, утвержденном вышеназванным указом:
строку:
Министр образования и науки Республики Казахстан заместитель председателя" исключить;
ввести в состав: заместителя премьер-министра Республики Казахстан заместителем председателя,
первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан заместителем председателя;
после строки "заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы" дополнить строкой следующего содержания:
Министр образования и науки Республики Казахстан";
состав Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, утвержденный вышеназванным указом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему указу;
описание диплома и нагрудного знака лауреата Государственной премии Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему указу.
Указ вступает в силу со дня подписания.
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