В указ президента о госпремиях в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства внесены изменения

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О внесении изменений и дополнений в указ президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 "О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства", передает Kazakhstan Today.

Согласно указу, вносятся следующие изменения и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства имени Абая";

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

1. Учредить государственную премию Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби и государственную премию Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая.

2. Утвердить:

1) Положение о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства имени Абая;

2) Положение о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби;

3) Положение о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая;

4) состав комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби;

5) состав комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая;

6) описание диплома и нагрудного знака лауреата государственной премии Республики Казахстан."

Положение о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, литературы и искусства, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Указу;

в положении о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, утвержденном вышеназванным Указом:

в главе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

Глава 1. Общие положения";

в пункте 4:

часть вторую изложить в следующей редакции:

Рабочий орган создает секции по направлениям наук для проведения экспертно-аналитической оценки работ, представленных на соискание государственной премии. Составы секций должны состоять из нечетного числа членов в количестве не более 9 человек. Отбор ученых и экспертов в составы секций производится на основе ранжированного списка.";

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

Ученые, избираемые в составы секций, должны быть гражданами Республики Казахстан, имеющими степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, доктора или кандидата наук, действующими работниками аккредитованных субъектов научной и (или) научно-технической деятельности и иметь:

1) стаж научно-исследовательской и (или) научно-педагогической работы по направлению секции не менее 10 (десять) лет;

2) индекс Хирша не менее 3 (три) согласно международным базам Web of Science и (или) Scopus на дату представления кандидатуры;

3) не менее 2 (два) статей в течение последних 5 (пять) лет в изданиях, входящих в 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) квартили базы Web of Science и (или) имеющих процентиль по Cite Score в базе Scopus не менее 35 (тридцать пять).

На ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук требование о наличии индекса Хирша не распространяется. Вместо требования, установленного подпунктом 3) пункта 4, в отношении ученых в области гуманитарных, общественных, политических и социальных наук учитывается наличие не менее 3 (три) публикаций на дату представления кандидатуры в течение последних 5 (пять) лет в изданиях, индексируемых в международных базах Web of Science и (или) Scopus.

В составы секций включается один эксперт для проведения экономической экспертизы.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

Глава 2. Организация и порядок деятельности комиссии";

в пункте 9:

части третью и четвертую изложить в следующей редакции:

Члены комиссии принимают положительные решения о присуждении государственной премии не более чем по трем работам.

Если по итогам тайного голосования более чем три работы набрали не менее 50% голосов от числа голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании, то государственные премии присуждаются трем работам, набравшим наибольшее число голосов.";

в Положении о комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, утвержденном вышеназванным Указом:

в заголовке и тексте после слов "в области литературы и искусства" дополнить словами "имени Абая";

в главе 1:

заголовок изложить в следующей редакции:

Глава 1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Комиссия по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая (далее – Комиссия) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан и создается в целях рассмотрения и отбора работ, выдвигаемых на соискание государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая (далее – государственная премия).";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Состав Комиссии утверждается президентом Республики Казахстан. Возглавляет комиссию государственный секретарь Республики Казахстан.";

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

Глава 2. Организация и порядок деятельности Комиссии";

в пункте 8:

часть вторую изложить в следующей редакции:

Заседания комиссии правомочны при наличии двух третей от общего числа их членов. Решения комиссии оформляются протоколом.";

в пункте 9:

часть первую изложить в следующей редакции:

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов:

1) при предварительном отборе – открытым голосованием;

2) при окончательном отборе – тайным голосованием.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. В случае выдвижения на соискание государственной премии работ членов Комиссии последние не принимают участия в работе Комиссии.";

в составе Комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, утвержденном вышеназванным указом:

строку:

Министр образования и науки Республики Казахстан заместитель председателя" исключить;

ввести в состав: заместителя премьер-министра Республики Казахстан заместителем председателя,

первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан заместителем председателя;

после строки "заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы" дополнить строкой следующего содержания:

Министр образования и науки Республики Казахстан";

состав Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, утвержденный вышеназванным указом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему указу;

описание диплома и нагрудного знака лауреата Государственной премии Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему указу.

Указ вступает в силу со дня подписания.

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