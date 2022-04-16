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В указ президента о правах человека внесены изменения

15.04.2022, 13:24 19971
В указ президента о правах человека внесены изменения
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения и дополнения в указ от 9 июня 2021 года № 597 "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В документе утвержден план дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона, предусматривающий следующие направления работы:

ликвидация дискриминации в отношении женщин;
продвижение равных прав и возможностей мужчин и женщин;
право на свободу объединения;
права человека в отношении лиц с инвалидностью;
права человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;
обеспечение прав жертв торговли людьми;
права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;
совершенствование механизмов взаимодействия с органами ООН.

Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания.

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С 2023 года в органы госдоходов начнут передавать информацию по мобильным переводам чиновников

15.04.2022, 20:54 10051
С 2023 года в органы госдоходов начнут передавать информацию по мобильным переводам чиновников
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Министерством финансов РК утвержден приказ министра финансов "Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Минфина, к критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии:
 
Получение одним физлицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.
 
В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:
 
1-й этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):
 
- по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним и их супругам.
 
2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):
 
- по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.
 
3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):
 
- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.
 
4-й этап (с 1 января 2025 года) - по всем оставшимся категориям населения.
 
В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа.
 
В Минфине подчеркнули, что приказ не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.
 

Глава государства дал поручение по реформированию холдинга "Зерде"

15.04.2022, 20:35 11716
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила президенту об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в послании "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего за отчетный период проведено 3 аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, при этом выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит государственной программы "Цифровой Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Глава государства дал поручение по реформированию национального инфокоммуникационного холдинга "Зерде", который на сегодняшний день не является достаточно эффективным.
 
Касым-Жомарт Токаев также заслушал предложения Натальи Годуновой, касающиеся реализации его поручения по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.
 

Назначен первый заместитель генерального прокурора РК

15.04.2022, 18:50 13011
Назначен первый заместитель генерального прокурора РК
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем генерального прокурора РК, он освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тимур Ташимбаев родился 25 сентября 1965 в Алматы. 
 
Трудовую деятельность начал стажером следователя прокуратуры Фрунзенского района Алматы.
 
В разные годы работал следователем прокуратуры, помощником прокурора Фрунзенского района Алматы; помощником, старшим помощником, заместителем прокурора Илийского района Алматинской области; прокурором Турксибского и Бостандыкского районов Алматы; заместителем прокурора Астаны; заместителем заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной системы администрации президента РК; начальником департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры РК; прокурором Акмолинской области.
 
С февраля 2020 года занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РК.
 

Карин поручил проработать вопросы более широкого использования госсимволов

15.04.2022, 18:28 14726
Карин поручил проработать вопросы более широкого использования госсимволов
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Под председательством государственного секретаря РК Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов, геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания с докладом об основных мероприятиях, приуроченных к 30-летию государственных символов РК, выступил министр культуры и спорта Даурен Абаев, который подробно остановился на организационно-подготовительных работах и запланированных культурно-массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Кроме того, о проводимой работе по пропаганде, применению и использованию государственных символов выступили акимы регионов, в частности Шымкента, Кызылординской и Актюбинской областей.
 
В свою очередь государственный секретарь отметил, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева в 2020 году были пересмотрены нормативные акты в сфере госсимволов в сторону либерализации. В этой связи он поручил дополнительно проработать вопросы более широкого использования государственных символов, в особенности государственного флага.
 
Председатель комиссии подчеркнул, что государственные символы обладают объединяющим потенциалом нашего общества и являются неотъемлемыми атрибутами государства, олицетворяющими его суверенитет и идентичность.
 
По итогам заседания госорганам дан ряд поручений, в том числе по качественному проведению общереспубликанских мероприятий, приуроченных к 30-летию государственных символов.
 

Премьер-министр РК провел встречу с послом Кыргызстана

15.04.2022, 17:47 15526
Премьер-министр РК провел встречу с послом Кыргызстана
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Казахстане Дастаном Дюшекеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во время переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, транзита и транспорта, а также водно-энергетического баланса, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 
Алихан Смаилов отметил, что за 30 лет установленных дипломатических отношений между двумя братскими странами сложилось взаимное понимание в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
 
Обсуждая вопрос взаимной торговли, премьер-министр РК выразил мнение о необходимости расширения товарной номенклатуры. Ключевым достижением в торгово-экономической сфере стало увеличение объема взаимной торговли и достижение намеченной отметки в 1 млрд долларов. Новая задача - достичь объем товарооборота в 2 млрд долларов.
 

У нас есть предложение по 190 товарным позициям, которые имеют потенциал увеличения торговли. Нам нужно ускорить реализацию проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска "Карасу-Актилек", - сказал Смаилов.

 
Относительно взаимодействия в водно-энергетической сфере глава кабмина РК отметил, что вопросы в этой области решаются последовательно.
 
В свою очередь Дюшекеев выразил заинтересованность кыргызской стороны в привлечении прямых инвестиций из Казахстана.
 

Мы продолжаем активно работать над совершенствованием инвестиционной и торговой политики. Создаются благоприятные условия для ведения бизнеса и обеспечения защиты прав предпринимателей и инвесторов", - сказал чрезвычайный и полномочный посол КР в Казахстане.

 
Также Дюшекеев озвучил предложение об обеспечении продовольственной безопасности в рамках удовлетворения обоюдных интересов. Цель такого решения заключается в выработке консолидированной политики для снижения рисков нарушения продуктовой безопасности в условиях нестабильности на внешних рынках.
 
По итогам встречи стороны выразили готовность к сотрудничеству по всем обсужденным вопросам.
 

Бекзат Жусупов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра

15.04.2022, 13:41 19401
Бекзат Жусупов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов назначил Бекзата Жусупова заместителем руководителя канцелярии главы правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте премьер-министра. 
 
Бекзат Жусупов родился в 1989 году в Мангистауской области. 
 
Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Университет Восточной Англии. 
 
Выпускник программы "Болашак".
 
Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности редактора Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан". 
 
С 2009 по 2013 годы работал на республиканских телеканалах.
 
2013 - 2016 гг. - главный инспектор-пресс-секретарь акима Кызылординской области. В 2019 - 2021 гг. - директор Мангистауского областного филиала АО "РТРК "Казахстан". 
 
2021 - 2022 гг. - заместитель заведующего секретариатом государственного секретаря.

 

Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны РК

15.04.2022, 12:12 21676
Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны РК
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Дархана Ахмедиева заместителем министра обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лут Альчекенов назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте Акорды.
 

Какие города и районы войдут в Улытаускую область

15.04.2022, 12:03 16191
КАРАГАНДА. 15 АПРЕЛЯ - В ходе внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата стало известно, какие города и районы могут войти в Улытаускую область, которая будет создана по поручению главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы, информирует пресс-служба акима Карагандинской области.
 
В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозерск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский.
 

В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12 - 13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Улытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты", - доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

 
Проведены соответствующие экономические расчеты по проводимым преобразованиям.
 
В правительство будут внесены предложения об изменении границ Карагандинской области. Разработаны проекты схематической карты.
 

Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтено мнение жителей", - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Напомним, 16 марта  Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с посланием народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой, Улытауской области с центром в Жезказгане.

Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров сообщил, что новые области будут образованы к концу первого полугодия.
 

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