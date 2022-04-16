В указ президента о правах человека внесены изменения

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Министерством финансов РК утвержден приказ министра финансов "Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физлиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Минфина , к критериям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии:

Получение одним физлицом в течение каждого из 3 последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денег на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории:

1-й этап (с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года):

- по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним и их супругам.

2-й этап (с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года):

- по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3-й этап (с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года):

- по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4-й этап (с 1 января 2025 года) - по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам первого этапа.

В Минфине подчеркнули, что приказ не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов.