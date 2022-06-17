В Улытау началось первое заседание Национального курултая

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Сегодня мы впервые собрались после общенационального референдума. Референдум по внесению изменений в Конституцию прошел успешно. Наши граждане приняли активное участие в голосовании", - сказал президент Казахстана, открывая начало первого Национального курултая.
Токаев рассказал, что в состав курултая входят 117 человек. В нем принимают участие представители всех областей, разных отраслей, разных поколений.
Вы прекрасно знаете, что приглашение на курултай - это давняя традиция. Наши предки обсуждали важные вопросы на таком коллегиальном собрании... В нашей истории были курултаи, которые решили судьбу нации... После Таласского курултая Золотая Орда стала самостоятельным государством. Курултаи Каракума и Ордабасы объединили нашу общественность для защиты страны. На первом казахском курултае в Оренбурге была образована партия Алаш. На втором курултае объявлена автономия Алаш", - рассказал президент.