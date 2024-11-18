В Ушарале планируют построить новый терминал аэропорта

Фото: Минтранспорта РК

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Талдыкорган. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О планах строительства нового терминала аэропорта в Ушарале стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями области Жетысу.





По информации Минтранспорта, рассматриваются два варианта строительства: первый - построить небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета; второй - построить терминал с большей площадью. В настоящее время местный исполнительный орган проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.





Также на сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги Сарыозек - Коктал с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110-й километр. В 2025 году будет проведен средний ремонт с 0 по 45-й километр.





К завершению также близятся работы по реконструкции дороги Талдыкорган - Калбатау -Усть-Каменогорск общей протяженностью 762 км.



