17.11.2024, 09:44 53666
В Ушарале планируют построить новый терминал аэропорта
Фото: Минтранспорта РК
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Талдыкорган. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О планах строительства нового терминала аэропорта в Ушарале стало известно в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева с жителями области Жетысу.
По информации Минтранспорта, рассматриваются два варианта строительства: первый - построить небольшой терминал рядом с действующим, разделив здания на зоны прилета и вылета; второй - построить терминал с большей площадью. В настоящее время местный исполнительный орган проводит анализ и разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.
Также на сегодняшний день в регионе завершен капитальный ремонт участка дороги Сарыозек - Коктал с 45-го по 68-й километр и средний ремонт с 68-го по 110-й километр. В 2025 году будет проведен средний ремонт с 0 по 45-й километр.
К завершению также близятся работы по реконструкции дороги Талдыкорган - Калбатау -Усть-Каменогорск общей протяженностью 762 км.
Ранее в аэропорту Кызылорды открылся новый терминал "Коркыт Ата". Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз - с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год.
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18.11.2024, 16:33 2131
В правила госзакупок строительных работ внесли новые изменения
Поправки внесены по предписанию Высшей аудиторской палаты РК
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила госзакупок строительных работ внесли новые изменения по предписанию Высшей аудиторской палаты РК, сообщили в пресс-службе палаты.
Изменения направлены на повышение прозрачности и усиление контроля при заказе строительно-монтажных работ за бюджетные средства.
В августе текущего года ВАП провела госаудит эффективности системы ценообразования в строительстве. Среди прочего было установлено, что законодательство о госзакупках не предусматривало предоставление подрядчиком сметы (оферты) на выполняемые строительные работы, составленной на базе каталога договорных расценок (приказ МНЭ РК), в связи с чем отсутствовала достоверная информация о фактической стоимости строительства с реальной обоснованностью последующих возможных корректировок. В этой связи Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства было поручено принять меры по исключению законодательного пробела", - пояснили в ВАП.
В результате в правила осуществления госзакупок внесены соответствующие дополнения.
В типовом договоре о закупках строительно-монтажных работ закреплено, что в течение 5 дней со дня вступления его в силу подрядчик обязуется предоставить заказчику смету (оферту) по закупаемым строительным услугам на основе каталога договорных расценок", - сообщили в палате.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года в рамках реализации нового закона "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года.
Исполнение других пунктов предписания остается на контроле Высшей аудиторской палаты.
Напомним, в ноябре в Астане и Жезказгане выявили нарушения в сфере госзакупок на сумму свыше 3 млрд тенге.
18.11.2024, 13:30 10856
Назначен замакима Талгара
Фото: Акимат Талгара
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Конаев. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность заместителя акима города Талгара назначен Бауыржан Байбатыров, сообщили в пресс-службе горакимата.
Бауыржан Байбатыров с 2023 года занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.
Напомним, после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре ряд чиновников лишились своих кресел. В частности были уволены прокурор Талгарского района, заместитель прокурора Алматинской области, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
18.11.2024, 12:35 11841
В Казахстане свыше 170 тысяч человек запретили себе играть в азартные игры
Наибольшую долю среди граждан, ограничивших себя в участии в азартных играх, составляют лица в возрасте от 31 до 35 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан более 170 тысяч человек запретили себе играть в азартные игры, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В соответствии с данными Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта Республики Казахстан: через мобильное приложение eGov mobile подали заявки на самоограничение 168 250 человек; в письменной форме - 2311 человек", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что наибольшую долю среди граждан, ограничивших себя в участии в азартных играх, составляют лица в возрасте от 31 до 35 лет.
Отмечается устойчивая тенденция перехода граждан от подачи заявлений в традиционной бумажной форме к использованию мобильного приложения для подачи онлайн-заявлений, что подтверждает удобство и эффективность нового цифрового подхода", - добавили в министерстве.
Напомним, Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
В прошлом году под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев.
18.11.2024, 11:01 16801
Почти 8 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство детского сада в Актобе
Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Правительством принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе.
Открытие детсада обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников. На сегодня в области свыше 2523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых охвачены дошкольным образованием 1320. Сейчас по области работают 4 специальных коррекционных детсада. Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями", - отметили в пресс-службе правительства.
Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
15.11.2024, 20:06 111906
Назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК
Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 15 ноября по согласованию с аппаратом президента приказом министра внутренних дел полковник Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу, сообщает пресс-служба Нацгвардии.
Еркебулана Хамидуллина личному составу главного командования представил заместитель министра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.
Полковник Еркебулан Хамидуллин является кавалером ордена "Айбын" II степени и до назначения на эту должность с 2005 года прошел служебный путь на различных офицерских должностях в специальных государственных органах.
15.11.2024, 19:40 113206
Назначен руководитель аппарата акима Талгарского района
Фото: Depositphotos
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Конаев. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность руководителя аппарата акима Талгарского района назначен Нуржан Абдалимов, сообщает пресс-служба акимата.
Нуржан Абдалимов родился 10 июня 1988 года. Имеет высшее образование. Окончил Казахский университет путей сообщения по специальности "таможенное дело", а также получил степень магистра права в академии "Кайнар".
Нуржан Абдалимов в разные годы работал в акимате Алатауского района Алматы; в ТОО "АлматыЭлектроТранс". С апреля 2023 года - начальник госправового отдела аппарата акима Талгарского района.
Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошло резонансное убийство 16-летнего Шерзата Полата. Уголовное дело заведено по пяти статьям.
8 ноября территориальная избирательная комиссия Талгарского района Алматинской области назначила дату выборов нового акима Талгара.
15.11.2024, 17:01 118676
Президент затронул тему качества питания в школьных столовых Казахстана
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе своего выступления на первом форуме работников сельского хозяйства затронул тему качества питания в школьных столовых страны, сообщает пресс-служба главы государства.
С началом учебного года у нас традиционно на первый план выходят те или иные проблемы, связанные с системой образования. Считаю, что в этой сфере нет таких тем, которые не являются важными. К примеру, за счет государства предоставляется бесплатное горячее питание в школах учащимся начальных классов и детям из малообеспеченных семей. Однако большого внимания требует качество еды в школьных столовых", - заявил президент.
Он напомнил, что недавний случай с отравлением детей в Мангистауской области справедливо вызвал резонанс в обществе.
Нельзя допустить повторения подобных ситуаций. Естественно, нужен жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Но здесь проблема гораздо шире. Мы не можем кормить школьников дешевыми продуктами сомнительного качества. Следует стремиться к международным стандартам питания детей. Пища в столовых должна обеспечивать растущий организм всем необходимым - это оказывает прямое влияние на здоровье подрастающего поколения", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По словам главы государства, профильным структурам следует основательно заняться вопросом повышения качества продуктов, используемых в школьных столовых.
Для формирования культуры правильного и сбалансированного питания в школах агропромышленные предприятия должны выступить партнерами образовательных учреждений", - добавил президент.
Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. Позже у работников школьной столовой выявили стафилококк.
15.11.2024, 15:38 119171
Реализация 180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге ожидается по итогам текущего года - Токаев
Будут введены крупные заводы по производству катодной меди, ферросплавов, компонентов для грузовых автомобилей, цемента и переработке драгоценных металлов
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, где рассказал о реализации крупных индустриальных проектов.
В ходе своего выступления президент отметил, что Казахстан сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.
Все больше инвестиций привлекают недобывающие отрасли экономики. Обрабатывающий сектор по своим объемам уже обогнал добывающий и продолжает неуклонно расти (в структуре промышленности доля обрабатывающего сектора составляет 47%). В этой сфере сегодня плодотворно трудятся 630 тысяч наших сограждан", - рассказал он.
По итогам года ожидается реализация 180 индустриальных проектов на общую сумму 1,2 триллиона тенге. В частности, будут введены крупные заводы по производству катодной меди в Карагандинской области, ферросплавов в Павлодарской области, компонентов для грузовых автомобилей в Костанайской области, цемента и переработке драгоценных металлов в Жамбылской области.
Уже запущены производства по переработке вольфрамовых руд , сборке автомобилей марки Chevrolet Onix, выпуску медного концентрата, теплоизоляционных материалов, керамической плитки.
Благодаря открытию завода по выпуску полипропилена в Атырауской области сформирована полноценная отрасль нефтегазохимии. На очереди проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В Мангистауской области с участием европейского консорциума будет реализован проект по производству "зеленого" водорода. Таким образом, создаются совершенно новые для нашей страны предприятия, продукция которых соответствует передовым международным стандартам и востребована на внешних рынках", - отметил Токаев.
Также президент в своей речи обратил внимание на то, что форум работников сельского хозяйства совпал с одним знаменательным событием - 70-летием начала освоения целины в Казахстане.
Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире", - сказал он.
Президент подчеркнул, что Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ и входит в десятку крупнейших стран - экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки.
Несмотря на то что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай - 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!" - сказал глава государства.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?