В ВКО аким города Серебрянска подал в отставку

Серебрянск. 30 октября. Kazakhstan Today - Аким города Серебрянска района Алтай Сергей Гордиенко с 29 октября подал в отставку, передает Kazakhstan Today.

Он отметил, что сложил свои полномочия по состоянию здоровья, но не потому, что болен, а так как не способен, как раньше, выполнять все обязанности в полном объеме, пишет Устинка LIVE

Сергей Гордиенко занимал должность акима города Серебрянска более 14 лет.

Вместе с вами нам удалось немало. Мы сохранили свое лицо, выжили в это непростое время. Считаю, что моя миссия как руководителя города была именно в этом. Думаю, что я ее выполнил. А для дальнейшего динамичного развития Серебрянска нужны молодые, энергичные, способные везде успевать и неутомимо работать, работать и работать во благо и во имя процветания земли серебрянской! Всем спасибо за поддержку, понимание, совместную работу!", - сказал Сергей Александрович, обращаясь к серебрянцам.

Сергей Гордиенко назвал Серебрянск "бесконечно любимым и родным" и выразил надежду в дальнейшем быть полезным городу и горожанам.

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