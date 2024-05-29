В водохранилищах Казахстана собрано более 12 млрд кубометров паводковой воды

Фото: Минводных ресурсов и ирригации РК

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны. Отметим, что это в 2,5 раза больше показателей прошлого года. Аккумулированная вода используется для нужд экономики, - Более 12 млрд кубометров воды собрано во время паводков в водохранилищах страны. Отметим, что это в 2,5 раза больше показателей прошлого года. Аккумулированная вода используется для нужд экономики, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.





Наши водохозяйственные сооружения обеспечили безопасный сброс воды и позволили направить паводковые воды в лиманы, озера и другие объекты, которые в последние годы испытывали дефицит воды", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





Он также сообщил, что министерство дополняет концепцию развития водной отрасли с учетом опыта передовых стран в вопросе управления паводковыми водами. Кроме того, будет разработан долгосрочный документ, предусматривающий помимо прочего управление паводковыми водами и снижение последствий засух.





Также планируется разработка электронной карты движения паводковых вод, показывающей риски для населенных пунктов, и единой системы учета, мониторинга и прогнозирования водных ресурсов, включающей в себя информацию о состоянии и количестве воды и водной инфраструктуры.