В Военно-воздушные силы Казахстана прибыли модернизированные самолеты Су-25

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Военно-воздушные силы Казахстана после проведения ремонта и модернизации на "558-м авиаремонтном заводе" города Барановичи в Беларуси прибыли самолеты Су-25, передает Kazakhstan Today.

"Штурмовик Су-25 обладает высокой боевой живучестью, может наносить комбинированные удары, при этом поражать разнообразные цели и объекты одновременно различными авиационными средствами поражения, что значительно усиливает его боевую мощь. Высокая манёвренность в сочетании с относительно невысокой скоростью полёта позволяет наносить очень точные удары по целям, в том числе в горной и холмистой местности. Всего на штурмовике может устанавливаться более 30 видов вооружения в зависимости от типа решаемых задач", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Как пояснили в ведомстве, самолет предназначен для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На Су-25 применяется разнообразное вооружение - авиапушка, авиабомбы различного калибра и назначения, управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-земля", управляемые ракеты "воздух-воздух".

Также в пресс-службе проинформировали, что в начале 2018 года в состав казахстанских ВВС после капитального ремонта прибудет еще 3 единицы такой техники. Общее количество самолетов Су-25, поставленных после модернизации и ремонта в Военно-воздушные силы позволит в полной мере выполнять задачи по защите воздушных рубежей нашей Родины.

"Благодаря постоянной заботе со стороны президента нашей страны - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами наш авиационный парк ежегодно пополняется новой или модернизированной авиационной техникой. За последние годы приобретены самые современные боевые самолеты Су-30СМ, новые транспортно-боевые вертолеты Ми-171 Ш. Ранее наши ряды пополнились военно-транспортными самолетами С-295, вертолетами Ми-35М. Отремонтирована и модернизирована практически вся авиационная техника наших ВВС", - прокомментировал командир части полковник Тимур Омаров.

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