В Вооруженных силах Казахстана началась масштабная комплексная проверка

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В Вооруженных cилах Казахстана началась комплексная проверка специальных подразделений "Алтын Жебе" с привлечением группировки авиации Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны (ВВС СВО), передает Kazakhstan Today.

Основными целями мероприятия являются проверка состояния боевой готовности специальных подразделений и способности выполнить любую боевую задачу в установленные сроки, а также повышение уровня полевой выучки и профессиональной подготовки военнослужащих всех категории, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

В рамках первого этапа проверки было проведено перебазирование группировки авиации ВВС СВО и осуществлена перевозка личного состава на большие расстояния, в целях подготовки подразделений для выполнения практических действий в горных условиях в ночное время суток. Также в ходе проверки военнослужащими будут практически отработаны вопросы десантирования посадочным способом в горной местности.

Комплексная проверка будет проводиться в течении всего текущего месяца.

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