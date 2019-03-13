В Вооруженных силах Казахстана началась масштабная комплексная проверка

Основными целями мероприятия являются проверка состояния боевой готовности специальных подразделений и способности выполнить любую боевую задачу в установленные сроки, а также повышение уровня полевой выучки и профессиональной подготовки военнослужащих всех категории, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.
В рамках первого этапа проверки было проведено перебазирование группировки авиации ВВС СВО и осуществлена перевозка личного состава на большие расстояния, в целях подготовки подразделений для выполнения практических действий в горных условиях в ночное время суток. Также в ходе проверки военнослужащими будут практически отработаны вопросы десантирования посадочным способом в горной местности.
Комплексная проверка будет проводиться в течении всего текущего месяца.
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