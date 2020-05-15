В Вооруженных силах Казахстана открылась ПЦР-лаборатория

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Первая ПЦР-лаборатория Вооруженных сил Казахстана, позволяющая проводить тестирование не только на COVID-19, но и другие виды инфекций, готова к эксплуатации, сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazakhstan Today.

Лаборатория создана на базе Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных сил в городе Алматы. Помещения здания были отремонтированы и подготовлены, после установки необходимого оборудования произведены пусконаладочные работы по запуску ПЦР-лаборатории.

Ввод лаборатории в эксплуатацию позволит обеспечить широкий охват личного состава Вооруженных сил тестированием на коронавирус. Соответствующее указание об этом было дано министром обороны в ходе очередного аппаратного совещания в Министерстве обороны. Личный состав Вооруженных Сил с первых дней активно участвовал в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса: военные проводили дезинфекцию, несли службу на блокпостах, участвовали в патрулировании населенных пунктов, оказании медицинской помощи и во многих других направлениях. Учитывая постоянное нахождение в непосредственной близости к источникам опасной инфекции, раннее выявление возможного заражения особенно важно", - отметили в ведомстве.

Следует отметить, что создание собственной вирусологической лаборатории стало возможным благодаря благотворительной поддержке строительной компании "SABA GROUP", владелец которой Арыстанбек Бейханулы Сабали выступил в этом с личной инициативой.

Компания приобрела и безвозмездно передала необходимое оборудование для лаборатории, обеспечила техническую поддержку и даже организовала обучение персонала.

Наличие в Вооруженных силах собственной лаборатории позволит обеспечить личный состав необходимым объемом ПЦР-диагностики, которая отличается высокой точностью и оперативностью.

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