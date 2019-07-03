Усть-Каменогорск. 2 июля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области за взятки осужден главный специалист таможенного поста "Майкапчагай", передает Kazakhstan Today.

"Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы в составе: главного специалиста таможенного поста "Майкапчагай" Кабышева Н., брокеров Жантемировой З. и Айдарканова М. Указанные лица на системной основе получали взятки от участников внешнеэкономической деятельности за ускоренное и беспрепятственное оформление грузов с товарами народного потребления ввозимых из КНР в Республику Казахстан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по информации агентства, в рамках расследования данного уголовного дела установлен факт получения взятки от индивидуального предпринимателя офицером по ОВД СЭР ДГД области Зиядановым за общее покровительство.

28 июня 2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области Кабышев осужден к 8 годам лишения свободы, Жантемирова - к 6 годам лишения свободы и Айдарканов - к 3 годам лишения свободы, Зияданов приговорен к штрафу в размере 6,1 млн тенге", - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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