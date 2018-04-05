В Восточном Казахстане комиссии оценивают ущерб от подтоплений

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В Восточном Казахстане комиссии оценивают ущерб от подтоплений05.04.2018
Государство  09:32

Усть-Каменогорск. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области продолжается работа по ликвидации и предупреждению последствий паводков. В целом на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщил на пресс-конференции аким области Даниал Ахметов, передает Kazakhstan Today.

С начала марта произошло подтопление 1371 дома. Более 3 тыс. человек по области было эвакуировано, из них больше 2 тыс. вернулись в свои дома. Свыше 4,5 тыс. человек, среди которых сотрудники ДЧС, коммунальные службы, местная полицейская служба, Национальная гвардия, сотрудники акимата, государственных учреждений, волонтеры задействованы в ликвидации всех последствий, сообщили в пресс-службе акима региона.

В настоящее время специальные комиссии проводят обследование и оценку нанесенного ущерба. Из числа обследованных домов 104 не подлежат восстановлению: 11 в Усть-Каменогорске, 52 в Аягозском, 21 в Глубоковском, 16 в Шемонаихинском, 4 в Катон-Карагайском районах.


Как отметил Ахметов, по предварительным подсчетам общий объем средств, требуемых на устранение последствий, составляет 3,2 млрд тенге, в том числе на ремонт и приобретение жилья взамен разрушенного - 1,7 млрд тенге, на восстановление дорог, мостов и берегоукрепление - 1,4 млрд тенге.

"Мы проанализируем тщательно все произошедшее, потому что многие из этих ситуаций, например в Зыряновске, в Аягозе, не происходили на протяжении 30-60 лет. Это природные катаклизмы. Также и человеческий фактор имеет место быть. Безусловно, уже сейчас понятно, что необходимо сделать в районах, что изменить, что бы избежать ошибок", - заключил аким области.
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