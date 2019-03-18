В Восточном Казахстане назначен новый руководитель аппарата акима области

Усть-Каменогорск. 8 января. Kazakhstan Today - Сегодня распоряжением акима ВКО Даниала Ахметова на должность руководителя аппарата акима области назначен Жасулан Сарсебаев, который ранее возглавлял областное управления туризма и внешних связей, передает Kazakhstan Today.

Жасулан Бирликович Сарсебаев родился 22 июля 1986 года в городе Аягозе Семипалатинской области. По образованию - юрист, в 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, сообщили в пресс-службе акима ВКО.





Трудовую деятельность начал в 2006 году директором Семипалатинского городского филиала Республиканского общественного объединения "Казахстанская Ассоциация молодых юристов".





С 2008 по 2011 годы работал главным специалистом, затем начальником отдела в управлении внутренней политики Восточного Казахстана. С 2011 по 2012 год был заместителем начальника областного управления культуры. Два года проработал руководителем управления по вопросам молодежной политики ВКО. С августа 2015 года возглавил областное управление туризма и внешних связей.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства