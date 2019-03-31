В воздухе у горевшей скважины на месторождении Каламкас не обнаружили высокой концентрации загрязняющих веществ

Актау. 30 марта. Kazakhstan Today - В воздухе у горевшей скважины на месторождении Каламкас не обнаружили высоких концентраций загрязняющих веществ, передает Kazakhstan Today.

В ходе проверки АО "Мангистаумунайгаз" по факту аварии на месторождении, передвижной лабораторией Департамента экологии по Мангистауской области и областным филиалом РГП "Казгидромет" произведены замеры, отобраны пробы атмосферного воздуха, почвы и попутной воды вокруг скважины № 8237 месторождения Каламкас на границе санитарно-защитной зоны и в Каспийском море", - сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК.

По результатам лабораторного анализа атмосферного воздуха на месте аварии в районе скважины № 8237 установлены концентрации по следующим веществам: оксид углерода - 5 ПДК, сажа - 5 ПДК, метан - 50 ПДК, что обусловлено выделением газа в результате аварии и его возгоранием.

Также проведены замеры на границе санитарно-защитной зоны месторождения (СЗЗ - 1 километр). По данным лабораторного анализа, высоких концентраций и превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено, отметили в ведомстве.

Вместе с тем отобраны пробы попутной воды на месте аварии. Результаты анализов попутной воды показывают высокое содержание соли сульфатов, хлоридов, азотной группы и нефтепродуктов.

В Минэнерго добавили, что сброс нефти на рельеф местности отсутствует, расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от скважины №8237 составляет 4,5 километра, попадание попутной воды в море исключено.

По результатам мониторинга качества морских вод Каспийского моря за март 2019 года в районе полуострова Бузачи превышений ПДК загрязняющих веществ не обнаружены. Анализ проб морской воды проводился по 29 показателям, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы.

В настоящее время устанавливается размер причиненного ущерба окружающей среде, а по итогам проверки АО "Мангистаумунайгаз" к его подрядчику ТОО "Инженерная буровая компания "СиБу" будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 13 марта при осуществлении буровых работ на скважине №8237 месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз", на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалисты проводили промывку скважины с утяжелённым боровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта на месторождении произошло открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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