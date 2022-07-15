В ВС РК проводится переформатирование деятельности воспитательных структур

АЛМАТЫ. 14 ИЮЛЯ - В целях реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по обеспечению комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил в Алматы на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи состоялся двухдневный учебно-методический сбор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие проведено с целью совершенствования идеологической, воспитательной и информационной работы, внедрения актуальных методов психологической помощи военнослужащим и членам их семей. По указанию министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова в Вооруженных силах проводится переформатирование деятельности воспитательных структур, принят ряд мер, способствующих росту доверия общества к армии, поднятию ее престижа. В этом процессе особую роль играют открытость, информированность и налаженный диалог с гражданским обществом, сообщает пресс-служба МО РК

Сбор прошел под руководством заместителя начальника генерального штаба - начальника департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майора Серика Бурамбаева и советника министра обороны по идеологии, информации и коммуникациям Алишера Сулейменова.

В учебно-методическом сборе приняли участие заместители главнокомандующих, командующих, командиров частей, начальников департаментов по делам обороны, офицеры по идеологической работе и государственно-правовой подготовке, психологи и пресс-секретари гарнизонов.

Генерал-майор Серик Бурамбаев проинформировал офицеров о реализации проекта межведомственной программы "Береги жизнь", направленной на минимизацию безвозвратных потерь в армейской среде.

Воспитательная работа неразрывно связана с дисциплиной, от состояния которой всецело зависит моральный дух, уровень боеготовности, боеспособности и слаженности нашей армии. Нам необходимо поставить на серьезную идеологическую и научно-практическую основу всю информационно-профилактическую работу", - подчеркнул он.

Алишер Сулейменов остановился на новых подходах в организации деятельности служб.

Наша основная цель - поднятие уровня боеготовности. Идеологическая, морально-психологическая и информационная подготовленность военнослужащего - неотъемлемая составляющая облика военнослужащего. Современная профессиональная армия, как гарант целостности наших границ, обязана использовать новейшие методы во всех секторах военной работы. Сегодняшние сборы - очередной шаг в реализации поставленных задач", - пояснил советник министра.

В ходе сбора был дан подробный анализ состояния воинской дисциплины в войсках, причин возникновения неуставных отношений, прозвучали практические рекомендации специалистов.

Примечательно, что в этом году концепция учебно-методических сборов кардинально пересмотрена. Впервые они прошли в формате "открытого микрофона". Мы смогли озвучить проблемные вопросы, получить исчерпывающие ответы руководства и дать предложения по улучшению повседневной деятельности", - отметил участник сбора заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Елдос Бозгулов.

После пленарных занятий работа сбора продолжилась в секциях. Офицеры по воспитательной и идеологической работе, психологи и пресс-секретари познакомились с новыми подходами в работе и получили практические рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности служб.