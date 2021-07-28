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В выборах сельских акимов нуротановцы победили более чем в 86% округов

27.07.2021 7777
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - По итогам инициированных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым первых прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов кандидаты от партии Nur Otan и самовыдвиженцы - члены партии победили более чем в 86% округов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным территориальных избирательных комиссий, акимами избраны 627 кандидатов от партии, в том числе 65 самовыдвиженцев-нуротановцев. 
 
Как сообщает пресс-служба партии, в период агитации кандидатами от Nur Otan было охвачено 1,2 миллиона избирателей. Проведено свыше 45 тысяч встреч и мероприятий. Почти треть из них в онлайн-формате, остальные - с соблюдением санитарных норм. Распространено 228 тысяч агитационных материалов. В ходе агитации в общественные приемные партии поступило 1,5 тысячи обращений, которые оперативно решались на местах. 
 
Более 35% победивших нуротановцев - это новые лица, в том числе представители образования, предприниматели, фермеры, а 65% - действующие акимы. Средний возраст победителей - 46 лет. Представленность женщин - 11,5%, молодежи до 35 лет - 14,2%. Многие являются председателями первичных партийных организаций, участниками недавних внутрипартийных праймериз.
 
Следует отметить, что все кандидаты и члены штабов на местах ранее прошли семинары на базе школы политического менеджмента партии и были обеспечены необходимой организационной, методологической и другой поддержкой. У каждого была выработана своя конкретная предвыборная программа, подкрепленная при поддержке партии соответствующими ресурсами с учетом возможностей территорий.
 

Как сказал лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, главные принципы нуротановцев - это ответственность, командный дух, приверженность идеалам и ценностям партии. Задача Nur Otan - не просто победить на выборах, а создать системные условия для развития аулов и сёл, решения конкретных проблем граждан. Выдвигая своих кандидатов, партия внедряет современные подходы, формируя новую культуру взаимодействия акимов первого звена с населением в рамках инициированной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым концепции "Слышащего государства", - отметил ранее на своей странице в Facebook первый зампред партии Бауыржан Байбек.

 
Ранее в Казахстане подвели итоги выборов сельских акимов. Всего в стране работали 1847 избирательных участков. В голосовании принимали участие больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Это 13% от общего числа избирателей. Выбрать им предстояло 730 акимов.
 

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