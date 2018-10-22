В Западном Казахстане обсудили вопросы борьбы с коррупцией

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В Западном Казахстане обсудили вопросы борьбы с коррупцией22.10.2018
Государство  12:07

Уральск. 1 октября. Kazakhstan Today - Вопросы борьбы с коррупцией обсудили на совещании в акимате ЗКО, передает Kazakhstan Today.

Усиление борьбы с коррупцией, как прописано в плане нации "100 шагов", - обязательное условие в развитии любого государства. За 9 месяцев текущего года Департаментом по противодействию коррупции проведена проверка 13 государственных органов и организаций. Были выявлены 112 различных коррупционных рисков, по которым выданы рекомендации. Однако, исполнены лишь 85% из обозначенного. Остальные на стадии исполнения. Согласно внутренней проверке в 145 учреждениях выявлено всего 17 коррупционных рисков.

"Как показывает практика, государственные органы проводят внутренние анализы рисков формально, либо не проводят вообще. Так, из 13 городских и районных акиматов 4 коррупционных риска выявлены только в Казталовском районе. В остальных результаты работы отсутствуют. Кроме того, нами выявлен факт продажи поддельных медицинских справок формы 086, которые необходимы при поступлении на государственную службу. Департамент в скором времени будет проводить проверку по этому факту", - сообщил на совещании руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков.

Коррупционные нарушения в сфере образования были выявлены в Бокейординском, Акжаикском районах, а также в областном управлении образования. Некачественное оказание государственных услуг представители Департамента по противодействию коррупции выявили в управлении сельского хозяйства области. Глава области А. Кульгинов поручил детально разобраться по всем учреждениям и взял эти вопросы под личный контроль. К слову, по итогам прошлого года, специалисты департамента по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков прошли обучение. Эта работа продолжится с сотрудниками подведомственных организаций.
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