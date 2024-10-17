16.10.2024, 20:40 36066
В Жамбылской области выявлено более 12 тысяч дефектов на автодорогах
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведено 2633 обследования автомобильных дорог Жамбылской области, осмотром охвачено около 16,5 тысячи километров дорог, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки на автодорогах области выявлено 12 044 дефекта. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 2633 предписания.
На основании выданных предписаний на автодорогах области установлено 1297 дорожных знаков, три светофора, обновлено более 10 тысяч километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт почти на 11 тысячах квадратных метров.
За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог и необеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 332 должностных лица.
За неисполнение предписаний, выданных сотрудниками дорожно-технической инспекции, к административной ответственности привлечены должностные лица отделов жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог акимата Тараза, Рыскуловского и Меркенского районов.
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17.10.2024, 13:32 6896
Токаев о разрешении российско-украинского конфликта: стремление к миру - проявление стратегического благоразумия
Фото: Акорда
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжит отстаивать голоса средних держав на международных форумах, в том числе в Совете Безопасности ООН, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
Мы хотели бы видеть более инклюзивную и устойчивую международную систему. Государства, независимо от того, какие они - маленькие или большие, должны иметь возможность вносить свою лепту в построение лучшего мира. Казахстан готов и впредь последовательно играть активную роль на мировой арене. Мы находимся на стыке дипломатии, экономического сотрудничества и многостороннего управления. Благодаря нашему влиянию, которое мы осуществляем совместно с нашими коллегами и партнерами, мы можем в значительной степени формировать будущий мир. Мы не хотим быть безучастными наблюдателями в этом меняющемся международном порядке, напротив, мы стремимся стать архитекторами более сбалансированной, справедливой и устойчивой глобальной системы" - заявил глава Казахстана.
Он выразил мнение, что роль средних держав все больше возрастает по мере усиления поляризации мира и ослабления авторитета многосторонних международных институтов.
В то время как крупные державы поглощены соперничеством или просто не могут достичь компромисса, именно средние державы зачастую становятся посредниками в урегулировании споров, таким образом поддерживая фундаментальные основы глобального сотрудничества", - отметил Токаев.
Он напомнил участникам форума о том, что Казахстан предоставил площадку для заключения ядерной сделки с Ираном, переговоров по Сирии и недавней встречи между Арменией и Азербайджаном.
Мы считаем, что конструктивное взаимодействие со всеми ключевыми партнерами имеет важное значение для укрепления долгосрочного мира и процветания как в нашем регионе, так и за его пределами", - подчеркнул президент.
Он также высказался по вопросу разрешения российско-украинского конфликта.
Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет. Альтернатива - это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия", - заявил Токаев.
По завершении выступления глава государства ответил на вопросы участников форума.
17.10.2024, 11:59 10366
В Казахстане 7 бесхозных гидротехнических сооружений вернули государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане перешли в государственную собственность 7 бесхозных гидротехнических сооружений, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Из них 4 находятся в Карагандинской области, 2 - в Алматинской и 1 - в Павлодарской области.
В настоящее время по республике насчитываются 3 бесхозных гидротехнических сооружения, которые находятся в процессе передачи.
Кроме того, для выполнения поручения главы государства были созданы специальные организации, отвечающие за безопасность и эксплуатацию гидротехнических сооружений. Эти организации будут принимать на баланс малые гидротехнические сооружения, такие как пруды и дамбы, что позволит усилить контроль за их техническим состоянием", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Ранее Минводы сообщало о том, что в Жамбылской области в госсобственность вернули 31 ирригационный канал и одну плотину.
В минувшем году Счетный комитет РК заявил, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
17.10.2024, 11:02 13036
Минтруда изменило правила выплаты соцотчислений и единого платежа
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда изменило правила уплаты, перечисления и распределения, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм единого платежа или пени за несвоевременную и неполную уплату единого платежа.
Теперь соцотчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению.
Оно будет применяться плательщиками с 11 ноября 2024 года для перечисления:
- социальных отчислений, а также задолженности по социальным отчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений;
- задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа.
При уплате социальных отчислений в сводном платежном поручении указывается по каждому участнику системы обязательного социального страхования:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- ИИН;
- сумма соцотчисления;
- период (месяц, год), за который уплачивается соцотчисление.
Уплата задолженности и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений производится также сводным платежным поручением.
Уплата задолженности по единому платежу и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату единого платежа производится сводным платежным поручением, в котором по каждому работнику, за которого производится уплата единого платежа и (или) пени указывается:
- фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- ИИН;
- перечисляемая сумма единого платежа и (или) пени;
- период (месяц, год), за который уплачивается единый платеж и (или) пени; коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа, и сумма единого платежа, исчисленного без учета снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса.
Перечисляемая сумма единого платежа указывается в размере, исчисленном с учетом снижения на соответствующие доли социальных платежей согласно пункту 1 статьи 776-3 Налогового кодекса, с учетом или без учета превышения пределов долей социальных платежей.
Также в новой редакции изложены формы:
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений;
- заявления на возврат ошибочно уплаченных сумм единого платежа.
Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.
17.10.2024, 10:44 12021
Президент РК одобрил протокол о внесении изменения в соглашение о бюджете ШОС
Установлены долевые взносы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества
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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 15 октября № 673 "О подписании Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года".
Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении изменения в Соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года", - говорится в документе.
Согласно приложению к документу долевые взносы государств - членов Шанхайской организации сотрудничества установлены в следующих размерах:
- Республика Беларусь - 5,8%
- Республика Индия - 5,9%
- Исламская Республика Иран - 5,8%
- Республика Казахстан - 15,2%
- Китайская Народная Республика - 17,6%
- Кыргызская Республика - 7,6%
- Исламская Республика Пакистан - 5,9%
- Российская Федерация - 17,6%
- Республика Таджикистан - 6%
- Республика Узбекистан - 12,6%".
17.10.2024, 09:28 16256
Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Сарань. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все дома и социальные объекты Сарани подключены к теплоснабжению. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива. Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.
Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов - поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.
Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата области, отметили в ведомстве.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
16.10.2024, 18:00 39001
В Казахстане появится совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ
Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан появится совет по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации, передает корреспондент агентства.
Основной целью совета является соблюдение высокого уровня профессиональных стандартов этического кодекса журналистов в деятельности средств массовой информации", - сообщается в приказе об утверждении типового положения об общественно-профессиональном совете по вопросам саморегулирования деятельности СМИ.
Отмечается, что совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития медиаотрасли.
Согласно тексту документа, совет состоит из председателя, его заместителя и не менее семи членов.
Председатель избирается из числа членов совета простым большинством голосов присутствующих членов совета. Руководит заседанием председатель, при отсутствии - заместитель председателя, в случае отсутствии заместителя председателя - присутствующий член совета, избираемый большинством голосов членов совета", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее Минкультуры утвердило правила аккредитации журналистов.
16.10.2024, 16:05 43111
Токаев дал поручения Досаеву по развитию транспортного каркаса и инженерной инфраструктуры Алматы
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Алматы. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев текущего года.
Досаев доложил главе государства, что за отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 104,1%; рост валового регионального продукта (ВРП) Алматы в 2024 году ожидается на уровне 5,5% с ускорением до 6,4% в 2025 году; по итогам 9 месяцев привлечено 1133 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 8,1%. Всего в 2024 году будет привлечено 2 трлн тенге инвестиций.
Он отметил, что доходы местного бюджета выросли на 27,2%, это позволило увеличить финансирование приоритетных проектов в рамках программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года.
С начала 2024 года бюджет Алматы увеличен на 204,5 млрд тенге до 1 828,5 млрд тенге. В соответствии с поручением главы государства продолжается диверсификация экономики с акцентом на развитие малого и среднего бизнеса. Количество действующих субъектов возросло на 6,2%, достигнув 361,1 тыс. Доля МСБ в ВРП Алматы по итогам года увеличится до 60%", - следует из доклада акима Алматы.
Также Досаев сообщил, что в рамках реализации поручений президента для обеспечения качественного развития города и эффективного контроля разработаны новые градостроительный регламент, правила застройки и программа реновации жилища. Нововведения будут утверждены до конца года на сессии городского Маслихата.
Кроме того градоначальник доложил, что в 2024 году бюджет на модернизацию инфраструктуры здравоохранения вырос в 2,5 раза до 26,3 млрд тенге. В августе впервые в Казахстане создан Центр раннего вмешательства на основе межведомственного взаимодействия для снижения инвалидизации среди детей.
По словам акима, одним из приоритетов властей города является обновление инженерной инфраструктуры. За отчетный период построено 219 км новых и модернизировано 27,3 км существующих сетей водоснабжения и водоотведения, реконструировано 66 км линий электроснабжения.
Вместе с тем Досаев озвучил информацию о реализации его поручений по расширению зеленого фонда Алматы. По его словам, для эффективного ухода за зелеными насаждениями установлено 110 км системы капельного орошения. Площадь парковых территорий планируется довести в 2024 году до 996 гектаров.
Президент Касым-Жомарт Токаев по итогам встречи дал ряд поручений по увеличению вклада малого и среднего бизнеса в экономику города, развитию транспортного каркаса и экологизации общественного транспорта, а также качественной модернизации инженерной и социальной инфраструктуры.
Между тем отметим, что за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии. Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложилиперенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнениюобщественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
По словам члена ОО "Сенiм Адал" Ернара Сайлыбаева по вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения.
Несколько недель назад жителей Алматы возмутил захват "зеленой зоны" - земли общего пользования, расположенной на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева. Зеленую зону незаконно оградили высоким строительным забором. Газон, деревья и цветники оказались на грани уничтожения. Горожане напомнили, что создание зеленой зоны велось по проекту возведения автомобильной развязки в 2014 году. Чтобы произвести озеленение участка зеленой зоны, были выкуплены и снесены дома, выделены миллиарды тенге.
Также негодование жителей южной столицы вызывает регулярное отключение электричества и воды. Именно уплотняющая застройка ведет к перегрузке сетей водо- и электроснабжения, является причиной проблем с парковкой, обострения экологических проблем. Аким города Ерболат Досаев признает, что Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве. Тем не менее массовая застройка южной столицы продолжается.
16.10.2024, 14:11 42491
Количество выдаваемых казахстанцам сим-карт ограничат в Казахстане - Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Кибермошенничество в Казахстане развито не только онлайн, но и в самих банках, которые владеют полной информацией о казахстанцах, заявил на заседании мажилиса депутат Асхат Рахимжанов.
Очень много вопросов к порталу egov.kz, операторам сотовой связи в части конфиденциальности. Отдельно хочу отметить пассивность сотрудников полиции, которые практически не предпринимают никаких действий по поиску мошенников", - подчеркнул мажилисмен.
Он поинтересовался у представителей МВД и Минцифры, какие меры предпринимаются или будут предприняты в отношении операторов сотовой связи, через каналы которых или аккаунты происходит мошенничество, как будет усилена информационная безопасность банков и МФО, а также какие законодательные нормы остановят этот вал мошенничества?
На вопрос о телефонном мошенничестве ответил представитель МВД.
Мы все видим развитие интернет-мошенничества. Если в 2022-23 годах были звонки из-за рубежа через компании сотовой связи, то сейчас по договоренности с МЦРИАП мы поставили барьер. Заблокировано 63 млн звонков. Но интернет-мошенничество на месте не сидит. Они начали звонить по городским телефонам", - рассказал представитель МВД.
Этот вопрос, по его словам, МВД отрабатывает с компанией "Казахтелеком". Заблокировано 4 млн звонков.
Также мошенники используют сим-боксы, которые расположены на территории Казахстана. Их поставляют казахстанские операторы сотовой связи.
Мы проводим работу по недопущению данных фактов. На сегодняшний день выявлены 3 группы в 3 крупных городах. Изъято 19 таких устройств, на которых было установлено порядка 3,5 тысячи сим-карт. В рамках расследования уголовного дела выясняется, как эти сим-карты оказались на руках у преступников. Данная работа находится на постоянном и ежечасном контроле руководства министерства", - сообщил спикер.
В свою очередь представитель Минцифры Асхат Оразбек заявил, что сегодня на сетях операторов мобильной связи возможность осуществления подменных звонков отсутствует. Сейчас мошенники работают в основном через соцсети и используют WhatsApp, который операторы связи заблокировать не могут.
Мы будем законодательно выходить с инициативой вернуть номерной государственный план. Граждане будут получать номер для сотового телефона, либо городского использования на портале электронного правительства, либо через мобильное приложение egov-mobile. Кроме того, мы ограничим количество сим-карт на одно физическое лицо, и на юридические лица, которые, возможно, где-то бесконтрольно получают сим-карты для коммерческого использования. Они будут обосновывать использование каждого номера", - сказал вице-министр.
Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
В Казахстане предлагают создать сall-центр для борьбы с мошенниками.
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Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?