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В Жаркенте проходит совместное тактико-специальное учение вооруженных сил Казахстана и Беларуси

05.08.2022, 16:32 6776
ЖАРКЕНТ. 5 АВГУСТА - Белорусский воинский контингент примет участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан и Республики Беларусь, сообщает Минобороны Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учение пройдет на полигоне Коктал (город Жаркент), а также на территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау с 5 по 21 августа", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что в ходе совместного учения планируется отработать вопросы планирования специальной операции, провести боевые стрельбы, осуществить поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, корректировку огня артиллерии и наведение авиации.

 

новости по теме

Аким Тараза покинул свой пост

05.08.2022, 16:14 7201
Аким Тараза покинул свой пост
Фото: instagram/акимат Тараза
ТАРАЗ. 5 АВГУСТА - Аким Тараза Ержан Жылкибаев сегодня заявил об уходе с должности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пост Жылкибаева был размещен в Instagram-паблике горакимата. 
 
На должность руководителя областного центра с населением более 400 тысяч человек Жылкыбаев был назначен в марте прошлого года. 
 
До этого, с февраля 2020 года по март 2021 года, занимал должность замакима Жамбылской области.
 
Ержан Жилкибаев родился в 1982 году, окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности "экономист-менеджер", Академию государственного управления при президенте РК по специальности "магистр государственного и местного управления", Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "юрист".
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области).
 
В 2006-2009 годах работал главным экспертом представительства правительства в парламенте РК, начальником отдела МЭБП РК, помощником министра труда и социальной защиты населения РК.
 
В 2009-2014 годы - заместитель руководителя аппарата акима ВКО, заместитель акима Семея, руководитель аппарата акима ВКО.
 
Также занимал должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.
 

Назначен аким Петропавловска

05.08.2022, 11:33 10601
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 АВГУСТА - Руслан Анбаев назначен акимом Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руслан Акимжанович Анбаев назначен акимом города Петропавловска", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата СКО.

 
Руслан Анбаев родился в 1978 году в Северо-Казахстанской области.
 
Окончил СКГУ имени М. Козыбаева по специальности "экономист-менеджер", также имеет специальности агронома и юриста.
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета по Тимирязевскому району.
 
С 2002 по 2015 год работал на различных должностях в органах налоговой службы Есильского, Тайыншинского и Тимирязевского районов.
 
С 2015 года по январь 2019 года трудился в должности заместителя руководителя аппарата акима СКО.
 
С 2019 по 2020 год - глава Мамлютского района.
 
С октября 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тайыншинского района.

Ранее занимавший пост акима Петропавловска Булат Жумабеков заявил о своем уходе 22 июня.
 

В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера

05.08.2022, 09:33 11891
В Казахстане для борьбы с телефонными мошенниками будут блокировать подменные номера
НУР-СУЛТАН. 5 АВГУСТА - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на совместном с министром внутренних дел РК Маратом Ахметжановым совещании обсудили вопросы противодействия интернет-мошенничеству, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, случаи попыток мошенничества посредством интернета и телефона растут. Если в 2016 году было зафиксировано 1000 случаев, то в 2021 году - уже 21 тысяча. Мы разработали и уже реализуем схему взаимодействия операторов связи против несанкционированного трафика. На сегодня один из эффективных методов борьбы с мошенниками - это блокировка подменных номеров. До конца сентября совместно с операторами связи эти подменные номера, с которых, как правило, звонят мошенники, будут заблокированы", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

 
Кроме того, по его словам, МЦРИАП прорабатывает вопрос внедрения биометрической идентификации для регистрации мобильных номеров. 
 

Таким образом мы хотим избежать случаев, когда телефонные номера регистрируются на других лиц", - уточнил министр.


 

Также мы предлагаем наладить тесную работу с банками в части информационной пропаганды против интернет-мошенничества, так как такие случаи зачастую связаны именно с банковскими операциями. Как вариант, можно ввести систему идентификации банковских сотрудников во время беседы посредством, например, SMS-сообщений", - пояснил глава МЦРИАП. 

 
Отмечается, что во время встречи члены общественного совета внесли свои варианты решения этого вопроса. Например, предлагается создать платформу, где будет содержаться вся информация по борьбе с мошенниками и прочее.
 

Хочу отметить, что предлагаемые нами инициативы не искоренят проблему, это лишь небольшая часть решения ситуации. Поэтому, помимо технологической, нужно решать вопросы повышения финансовой и юридической грамотности населения через специальные совместные с рынком проекты. Так или иначе эти вопросы будут дорабатываться, есть много идей и предложений, которые нужно будет реализовать", - заключил министр.


Ранее в Агентстве по развитию финрынка предупредили о мошенниках.
 

Минобороны утвердило порядок выплат в случае гибели или ранений гражданских и военнослужащих лиц во время миротворческой операции

04.08.2022, 16:37 17401
Минобороны утвердило порядок выплат в случае гибели или ранений гражданских и военнослужащих лиц во время миротворческой операции
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Министерство обороны утвердило правила выплаты единовременной компенсации в случаях гибели, смерти или ранений гражданских либо военных лиц в результате участия в миротворческой операции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Компенсация выплачивается в случае гибели (смерти) лиц из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой операции, установления инвалидности или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой операции, утвержденных указанным постановлением", - говорится в документе. 

 
В новой редакции из списка документов, необходимых для назначения единовременной выплаты, исключили необходимое ранее нотариальное заверение свидетельства о смерти.
 
С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 18 августа текущего года.
 

Денежная помощь государства пострадавшим в ходе январских событий освобождается от налогообложения

04.08.2022, 12:05 19946
Денежная помощь государства пострадавшим в ходе январских событий освобождается от налогообложения
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Денежная помощь в виде компенсации от государства, полученная предпринимателями, понесшими убытки в результате порчи имущества во время январских событий, освобождается от уплаты подоходного налога, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, законом Республики Казахстан от 11 июля 2022 года № 135-VII ЗРК внесены изменения и дополнения в Налоговый кодекс, которые регламентируют порядок налогообложения при возмещении имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. 
 
Новый подпункт 28) пункта 1 статьи 241 Налогового кодекса предусматривает исключение из совокупного годового дохода (корректировка СГД) суммы денег, полученных субъектом малого и среднего предпринимательства на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма временная и действует с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года. 
 
Также подпункт 17) пункта 1 статьи 341 Налогового кодекса дополнен новым абзацем, предусматривающим исключение из доходов, подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом, выплаты за счет средств бюджета в соответствии с законодательством Казахстана в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения. Норма введена ретроспективно с 1 января 2022 года. 
 

Таким образом, юридические лица и индивидуальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса вправе корректировать совокупный годовой доход в случае получения денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период чрезвычайного положения. Такую корректировку можно применять, если есть решение комиссии, созданной акиматом и субъект включен в реестр данной комиссии", - пояснили в комитете. 

 
Сообщается, что в целях исчисления корпоративного подоходного налога корректировка совокупного годового дохода в соответствии с пунктом 1 статьи 241 Налогового кодекса подлежит отражению в декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00). 
 
Выплаты физическим лицам признаются доходами физических лиц, но при этом не подлежат обложению индивидуальным подоходным налогом. Вместе с тем налоговый агент (работодатель) обязан отразить выплаченные суммы в декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200). 
 
Кроме того, внесено дополнение в подпункт 2) пункта 2 статьи 404 Налогового кодекса в части неприменения корректировки суммы налога на добавленную стоимость (НДС), относимого в зачет (уменьшения зачета), в случае порчи, утрате товаров, также в период чрезвычайного положения. Дополнение вводится в действие с 1 января 2022 года. 
 
Также предусматривается требование по наличию у субъекта малого и среднего предпринимательства подтверждающих документов о факте порчи, утраты товара, в результате чрезвычайной ситуации или в период чрезвычайного положения и отражению сведений по такой порче, утрате товаров в налоговом регистре. 
 

Таким образом, в случае получения субъектом малого и среднего предпринимательства денег на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия чрезвычайного положения, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении такого субъекта в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, получатель денег производит корректировку суммы НДС, ранее отнесенного в зачет по таким товарам", - проинформировали в комитете. 

 
При этом сумма корректировки НДС, относимого в зачет, отражается в декларации по НДС за налоговый период, в котором наступил случай порчи, утраты товара.
 

Кадровые перестановки произошли в МЭГПР РК

03.08.2022, 18:54 28411
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Талгат Сатиев освобожден от должности председателя Комитета геологии МЭГПР РК, сообщает пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Талгат Сатиев родился 7 июня 1973 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский геологоразведочный техникум, Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева. 
 
Трудовую деятельность начал в 1999 году ведущим специалистом Семипалатинской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения "Востказнедра" в Семее. 
 
В разные годы работал главным специалистом-инспектором, начальником Семейской региональной инспекции геологии и недропользования государственного учреждения, заместителем руководителя, руководителем департамента по геологии "Востказнедра" Усть-Каменогорска.
 
В 2014 году назначен заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК, затем заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, заместителем председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
С 2021 года по настоящее время Сатиев трудился в должности председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 

Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Смаилов

03.08.2022, 16:36 30596
Система госконтроля должна стать более справедливой и объективной - Смаилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по внедрению регулирования с чистого листа в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля, сообщила пресс-служба правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Регулирование с чистого листа внедряется правительством в тесном взаимодействии с НПП "Атамекен" для снижения излишней административной нагрузки на бизнес и создания более комфортных условий ведения предпринимательской деятельности. В рамках этой работы на сегодня пересматривается весь массив регуляторных актов.
 
Участники совещания обсудили ход проведения анализа в области земельных отношений, сферах информации и связи, компьютерного программирования, деятельности трубопроводного транспорта, складирования и горнодобывающей промышленности.
 
Премьер-министр отметил, что госорганам необходимо усилить координацию в проведении данной работы, и поручил включить в соответствующий план-график сферы, которые оказались незатронутыми анализом.
 

Это одна из основных реформ экономической политики Нового Казахстана и одно из основных направлений работы правительства. Требования к бизнесу должны быть понятные и четкие. Бизнес должен работать спокойно", - сказал Алихан Смаилов.

 
Также участники совещания рассмотрели ход автоматизации системы государственного контроля.
 
В настоящее время МЦРИАП проанализированы 57 видов деятельности на наличие отраслевых информсистем, разрабатывается график организационно-процедурных мероприятий по реинжинирингу сфер госконтроля.
 
Глава правительства подчеркнул, что благодаря автоматизации проверяющие должны начать приходить с проверками только к тем субъектам предпринимательства, которые допускают серьезные нарушения.
 

Сокращение необоснованных, ненужных, неактуальных требований к бизнесу имеет критически важное значение. Мы сейчас живем в новых реалиях, поэтому к моменту отмены моратория на проверки бизнеса система госконтроля и надзора должна быть справедливой и объективной", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр отметил, что без автоматизации контроля ни о какой эффективности не может быть речи.
 

Достижение данной цели напрямую зависит от госорганов - по каждому курируемому сектору, от каждого министра, каждого вице-министра. Эту работу нужно сделать добросовестно, чтобы общество почувствовало изменения. В ином случае я буду ставить кадровый вопрос ребром", - заключил Алихан Смаилов.

 

Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области

03.08.2022, 09:57 32451
Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 3 АВГУСТА - Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
2 августа в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах внутренних дел, состоялся актив Кызылординской области. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев представил Мухтара Кожабаева, назначенного начальником департамента полиции Кызылординской области, сообщает Polisia.kz
 
Мухтар Кожабаев родился 17 августа 1968 года. Трудовую деятельность начал в 1987 году в рядах Вооруженных сил. В 1992 году стал инспектором дорожно-патрульной полиции отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД. В 2009 году был назначен заместителем начальника управления внутренних дел города Шымкента. А с 2009 по 2015 годы работал начальником управления тылового обеспечения департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области. В ноябре 2018 года стал заместителем начальника департамента полиции Туркестанской области.

Ранее сообщалось о назначении начальника департамента полиции Алматинской области.
 

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