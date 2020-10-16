В Жезказгане работников сферы образования, культуры и СМИ наградили премией "Тулга"

Жезказган. 15 октября. Kazakhstan Today - В Жезказгане состоялась торжественная церемония вручения премии "Тулга", передает Kazakhstan Today.





Это высокая оценка труда работников сферы образования, культуры, искусства и СМИ. Мероприятие было приурочено к 1150-летию Абу Насра аль-Фараби и 175-летию Абая. Меценатом премии и организатором мероприятия в рамках программы "Рухани жангыру" выступил Бекзат Алтынбеков - заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области, депутат Карагандинского областного маслихата, сообщили в областном акимате.

На церемонию вручения премии были приглашены известные актёры театра и кино, ветераны культуры, образования и СМИ, представители государственных структур и общественные деятели.

В торжественной обстановке были озвучены имена обладателей премии "Тулга". В этом году высокой награды удостоились:

- заслуженная артистка Казахстана, кавалер ордена "Курмет" Меруерт Утекешова;

- директор педагогического колледжа имени М. Ауэзова (Семей) Шагангуль Жанаева;

- известный поэт Серик Аксункарулы;

- заслуженный деятель Казахстана, член Союза журналистов РК Сауле Мешитбаева;

- общественный деятель Назипа Шанаи.

Премиантам вручили статуэтки, дипломы, нагрудные знаки и денежные подарки.

Во время мероприятия также наградили именными премиями работников СМИ, образования, культуры и искусства.

В сфере СМИ и культуры были отмечены:

- премией имени Камала Смаилова - талантливый журналист Байкал Баядилов;

- премией имени Сабита Байдалина - директор Карагандинского областного филиала АО "РТРК "Казахстан" Берик Дюсетаев;

- премией имени Зулпы Чумаковой - главный редактор газеты "Жезказганский вестник" Эльвира Алпанбаева;

- премией имени Баубека Булкышева - почётный гражданин Улытауского района, айтыскер, многократный победитель республиканских и международных айтысов Мукаш Сейтказинов;

- премией имени Мукана Иманжанова - директор ТОО "Редакция газеты "Сарыарка" Дархан Мухан;

- премией имени Аппаза Каражигитова - поэт, лауреат международного фестиваля "Шабыт" Танакоз Толкынкызы.

За вклад в воспитание будущего поколения и развитие образования наградили:

- премией имени Шабала Бейсенбекова - обладательницу ордена "Курмет" и нагрудного знака имени Ы. Алтынсарина, заслуженного работника образования Айман Тукбаеву;

- премией имени Кабдена Чингизова - обладательницу нагрудного знака "Почётный работник образования", директора школы-лицея №15 города Балхаша Карлыгаш Дубирбекову;

- премией имени Нурии Жумажановой - директора школы-лицея №76 имени Алихана Бокейхана города Нур-Султана Сапуру Тулекову.

В области искусства именные награды получили:

- премию имени Жанат Хаджиевой - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Бахытжан Ибраев;

- премию имени Досжана Жанботаева - заслуженный деятель Казахстана Ербол Есендосов;

- премию имени Кенеса Нурланова - актёр Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева города Нур-Султана Мейрам Кайсанов;

- премию имени Коныспека Бегайдарова - актёр Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова Азамат Чукеев;

- премию имени Серика Булгакбаева - актёр Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Ардак Жаркынбеков;

- премию имени Райхан Ибраевой - актриса Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова Карлыгаш Байдалина;

- премию имени Кайрата Кемалова - актёр Карагандинского областного казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина Есей Наурызбай.

Специальной премией "Дружба" к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана была награждена главный инспектор секретариата аппарата акима Карагандинской области Гульфайруз Рымбекова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства