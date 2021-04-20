В ЗКО аннулировали зафиксированные системой "Аркан" нарушения полицейских авто

УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - После служебной проверки выяснилось, что все нарушения полицейские совершили, будучи при исполнении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", система "Аркан" начала работать на автодорогах республиканского и областного значения с 19 августа 2020 года, а на городских улицах официально - с 1 сентября.

Недавно сотрудники административной практики провели срез с базы данных административных правонарушений и в ручном режиме подсчитали зафиксированные правонарушения.

С момента введения в эксплуатацию системы "Аркан" зафиксировано около 9000 нарушений ПДД на общую сумму более 110 миллионов тенге.

Что касается нарушений ПДД, допущенных на служебных автомобилях департамента полиции ЗКО, то их с августа 2020 года зарегистрировано всего 19. По каждому факту проведены служебные расследования, указанные нарушения совершены при исполнении служебных обязанностей в условиях крайней необходимости. В этой связи данные нарушения на основании закона "О дорожном движении" и Кодекса РК об административных правонарушениях были аннулированы. В целом каждый факт нарушения транспортной дисциплины сотрудниками полиции рассматривается индивидуально с принятием соответствующего решения, в том числе дисциплинарного характера.

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