В ЗКО чиновника уволили за незаконно выписанную себе премию в 766 тысяч тенге

В числе проблем ко всему прочему отсутствие мотивации у районов для развития, риски разбалансировки между районами и областями и т.д.

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Татьяна Савельева в своем докладе на правительственном часе - Депутат мажилиса Татьяна Савельева в своем докладе на правительственном часе назвала ключевые проблемы расчета трансфертов из республиканского бюджета в регионы, в числе которых нереалистичная статистика.





Одним из ключевых вызовов при внедрении новой методики расчета трансфертов общего характера остается отсутствие надежной статистической базы, на которой строятся все расчеты. Официальная и ведомственная статистика не интегрированы и часто противоречат друг другу", - заявила Савельева.





По ее словам, данные по уровню безработицы, индексу потребительских цен и качеству жизни усечены и методологически искажены, соответственно, не выполняют функцию ориентира.





В пример Савельева привела сфальсифицированные данные о поголовье скота.





Почти 5 миллионов голов было выявлено специальной комиссией после того, как проблему озвучил президент. Это указывает на необходимость пересмотра подходов к формированию данных, которые используются в планировании и оценке госполитики. Нереалистичная статистика напрямую мешает формированию обоснованных трансфертов. Заниженные показатели уровня жизни приводят к недофинансированию. Завышенный доходный план не отражает реальную нагрузку на местные бюджеты. Искаженный индекс цен не дает понять, насколько бюджеты способны компенсировать рост стоимости жизни. В рамках подготовки к правительственному часу этот вопрос был предметом отдельного обсуждения с Высшей аудиторской палатой", - рассказала депутат.





Она подчеркнула, что комитет по финансам и бюджету полностью поддерживает предложение ВАП о необходимости пересмотра методологии формирования статистических баз данных, а также перехода от простой отчетной статистики к аналитике, основанной на цифровых инструментах и современных подходах к управлению данными.





Комитет считает обоснованным включение в рекомендации предложения о проведении аудита на предмет соответствия методик расчета текущей экономической ситуации, но и в части готовности Бюро к переходу на расширенную аналитическую функцию, адекватную потребностям бюджетного планирования, территориального выравнивания и оценки конечных эффектов госполитики", - резюмировала Савельева.





Она также обозначила другие минусы новой методики расчета трансфертов.





Анализ, проведенный комитетом по финансам и бюджету, показывает, что ряд принципиальных задач остается не до конца решенными. Речь о мотивации регионов к наращиванию собственной доходной базы, адекватности расчетов, учете долговой нагрузки, а также устойчивости финансовых потоков на разных уровнях бюджета. Комитет провел детальное обсуждение со всеми регионами, и каждый высказал свои боли. В малонаселенных регионах проблема высоких затрат на базовые услуги, в развитых агломерациях обратная тревога, рост грозит снижением трансфертов, возникает наказание за эффективность", - рассказала депутат.





По ее словам, почти все регионы указали на неучет долговых обязательств и отсутствие компенсации на реализацию новых поручений.





Депутаты предлагают Высшей аудиторской палате провести аудит по итогам первого года реализации закона о трансфертах общего характера на 2026-2028 годы и при необходимости скорректировать подходы.