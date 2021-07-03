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В ЗКО назначен аким Бокейординского района

02.07.2021 5185
В ЗКО назначен аким Бокейординского района
Фото пресс-службы акимата ЗКО
УРАЛЬСК. 2 ИЮЛЯ - По согласованию с администрацией президента РК и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Бокейординского района назначен Нурлыбек Даумов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлыбек Даумов родился в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области в 1981 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик". 
 
В разные годы работал:
 
  • ведущим, главным специалистом департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области;
  • главным инспектором аппарата акима Западно-Казахстанской области;
  • начальником отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;
  • экспертом управления по общественно-политическим делам департамента по общественно-политическим делам Министерства культуры РК;
  • главным экспертом акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства";
  • руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области;
  • заместителем руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;
  • руководителем отдела внутренней политики Уральска.
 
С 2018 года и до текущего назначения работал руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.
 

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