В ЗКО назначен аким Бокейординского района

Фото пресс-службы акимата ЗКО

УРАЛЬСК. 2 ИЮЛЯ - По согласованию с администрацией президента РК и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Бокейординского района назначен Нурлыбек Даумов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нурлыбек Даумов родился в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области в 1981 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик".

В разные годы работал:

ведущим, главным специалистом департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области;

главным инспектором аппарата акима Западно-Казахстанской области;

начальником отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

экспертом управления по общественно-политическим делам департамента по общественно-политическим делам Министерства культуры РК;

главным экспертом акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства";

руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области;

заместителем руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;

руководителем отдела внутренней политики Уральска.

С 2018 года и до текущего назначения работал руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.

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