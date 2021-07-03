В ЗКО назначен аким Бокейординского района

Фото пресс-службы акимата ЗКО
УРАЛЬСК. 2 ИЮЛЯ - По согласованию с администрацией президента РК и районным маслихатом, в соответствии с принципами меритократии акимом Бокейординского района назначен Нурлыбек Даумов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нурлыбек Даумов родился в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области в 1981 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист-математик".
В разные годы работал:
- ведущим, главным специалистом департамента внутренней политики Западно-Казахстанской области;
- главным инспектором аппарата акима Западно-Казахстанской области;
- начальником отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;
- экспертом управления по общественно-политическим делам департамента по общественно-политическим делам Министерства культуры РК;
- главным экспертом акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства";
- руководителем информационно-аналитического отдела управления по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области;
- заместителем руководителя управления внутренней политики Западно-Казахстанской области;
- руководителем отдела внутренней политики Уральска.
С 2018 года и до текущего назначения работал руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.
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