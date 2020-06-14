В ЗКО вводятся ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса

Уральск. 13 июня. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области "О введении ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области" № 20-ПГВр от 13 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Установить запрет на проведение банкетов, свадеб, юбилеев, семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий с массовым скоплением людей", - говорится в документе.

Кроме того, поручено приостановить деятельность всех детских дошкольных организаций (разрешить работу только дежурных групп), городского парка отдыха, развлекательных объектов, кинотеатров, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских оздоровительных и пришкольных лагерей, оказания кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников, религиозных объектов.

Всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима:

- обеспечить персонал, сотрудников индивидуальными средствами защиты (масками, перчатками);

- на входе и выходе из помещений, зданий установить санитайзеры;

- не допускать посетителей, клиентов в помещения без масок;

- контроль соблюдения социальной дистанции не менее 2 метров между людьми внутри и снаружи помещений;

- строго следовать ограничению по количеству человек внутри помещений – не более 1 человека на 20 квадратных метров;

- контроль соблюдения ограничения до 5 человек в очередях внутри помещений;

- влажная уборка и дезинфекция помещений не менее 2 раз в день;

- проводить дистанционную термометрию (ручной тепловизор) у входа на всех объектах для постоянного мониторинга состояния посетителей;

- максимально обеспечить условия для безналичного расчета за произведенные/полученные услуги (карты, приложение на телефоне);

С 15 июня 2020 года установить следующие ограничения по времени и режиму работы:

- перевод 80% сотрудников государственных органов и организаций квазигосударственного сектора на "дистанционную" форму работы, с проведением собраний, совещаний, семинаров, конференций в селекторном режиме и посредством видеоконференцсвязи;

- ЦОНам перейти на оказание услуг в онлайн-режиме, услуги, которые невозможно оказать в онлайн-режиме, осуществлять по записи (с 10.00 до 18.00 часов);

- медицинские центры (по записи): с 10.00 до 18.00;

- стоматологические клиники (по записи): с 10.00 до 18.00 часов;

- продовольственные рынки и непродовольственные рынки, с соблюдением расстояния между торговыми прилавками, реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов: с 10.00 до 16.00;

- продуктовые магазины (реализация продуктов питания должна производиться только в фасованном виде, за исключением овощей и фруктов): с 09.00 до 22.00;

- рестораны / бары / кафе / столовые и другие (с количеством посетителей не более 30 человек одновременно): запрещено использование кальянов в объектах общепита, обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек, с 10.00 до 22.00;

- непродовольственные магазины (все направления) площадью до 2000 квадратных метров: с 10.00 до 18.00;

- торговые объекты площадью свыше 2000 квадратных метров (торговые центры, торговые дома): с 10.00 до 20.00, за исключением деятельности кинотеатров, детских и других развлекательных центров, объектов общественного питания (столовые, фуд-корды и другие), расположенных на территории торговых объектов;

- банковские услуги: с 09.00 до 18.00;

- гостиницы, за исключением тех, которые предназначены для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных;

- медико-социальные учреждения: с 09.00 до 16.00;

- кабинеты коррекции (по записи): с 09.00 до 16.00;

- парикмахерские, салоны красоты, все виды услуг (по записи): с 10.00 до 18.00;

- дежурные группы детских дошкольных организаций (объединенная ясельная и 1-я младшая, 2-я младшая, средняя, объединенная старшая и дошкольная, но не более 15 детей в каждой возрастной группе): соблюдение дистанции не менее 1 метра в спальных помещениях. Проведение ежедневного утреннего фильтра медицинским работником всех сотрудников детского сада и детей. Прием детей со справками о состоянии здоровья от участкового педиатра (при отсутствии более 3 рабочих дней). К работе не допускать персонал и детей с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний;

- образовательные центры, кружки, центры детского развития (заполняемость не более 10 человек): с 09.00 до 16.00;

- спортивные объекты (только на открытом воздухе, для спортсменов до 30 человек, без зрителей); теннисные корты для спортсменов до 30 человек, без зрителей;

- объекты культуры (для сотрудников до 30 человек, без зрителей);

- сауны, частные бани, общественных бани до 20 помывочных мест: с 10.00 до 22.00;

- фитнес-центры (заполняемость не более 10 человек), СПА салоны: с 12.00 до 20.00;

- с 20 июня 2020 года разрешить работу оздоровительных и санаторных объектов (заполняемость не более 50% от проектной мощности объекта), за исключением объектов, предназначенных для детей. Прием отдыхающих необходимо осуществлять со справками о состоянии здоровья и результатами лабораторных исследований на COVID-2019 (способом ПЦР).

Общественный транспорт будет действовать в рамках ограниченного режима с 06.00 до 21.00 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Заполняемость общественного транспорта должна быть строго по посадочным местам. Общественный транспорт должен быть обеспечен антисептическими средствами, допуск в общественный транспорт разрешен только в средствах индивидуальной защиты (медицинских масках, перчатках).

Заполняемость легкового транспорта такси должна быть (не более 3 человек). Легковой транспорт должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками) и антисептиками.

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