Василий Скляр назначен начальником департамента полиции Павлодарской области

Фото: instagram/dp_pavlodar
По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции Павлодарской области назначен Василий Скляр", - сообщает на своей странице в instagram пресс-служба области.
Сегодня нового начальника департамента полиции личному составу представил глава МВД.
Василий Скляр родился в 1983 году.
В 2006 году окончил Карагандинский юридический институт МВД РК, в 2012 году - магистратуру Карагандинской Академии МВД РК, юрист, магистр права.
Работал на разных должностях, в том числе участковым инспектором полиции Павлодара;
Оперуполномоченным по раскрытию преступлений;
Старшим оперуполномоченным по особо важным делам;
Заместителем начальника управления криминальной полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области.
В апреле 2017 года был назначен начальником ОВД города Аксу Павлодарской области.
Ранее он руководил управлением полиции Экибастуза ДП Павлодарской области.
Имеет специальное звание - полковник полиции.
Напомним, от должности начальника департамента Павлодарской области был освобожден Нурлан Масимов