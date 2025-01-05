04.01.2025, 12:01 42321
Важность активизации связей ШОС с международными объединениями подчеркнул Токаев
Фото: kabar.kg
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Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Нурлана Ермекбаева, сообщает Акорда.
Президент был проинформирован о текущей деятельности ШОС и приоритетных направлениях сотрудничества.
В ходе встречи президент отметил уникальность организации, высоко оценив ее огромный потенциал в политической, экономической и культурной сферах взаимодействия. По его словам, особое внимание уделяется вопросам обеспечения региональной и глобальной безопасности.
Глава государства подчеркнул важность дальнейшего совершенствования деятельности Организации, активизации связей с международными объединениями, а также продвижения выдвинутой Казахстаном инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
В пресс-службе президента напомнили, что в соответствии с решением совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества с 1 января 2025 года Нурлан Ермекбаев вступил в должность генерального секретаря ШОС.
Ранее Ермекбаев рассказал о планах ШОС.
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03.01.2025, 15:26 95416
Займет видное место в повестке: Токаев о праздновании юбилея Великой Победы
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке нынешнего года, заявил в интервью газете Ana tili Касым-Жомарт Токаев.
План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов", - рассказал президент.
В календарь торжеств войдут и события, приуроченные к предстоящему 115-летию Бауыржана Момышулы, 110-летию Малика Габдуллина и 100-летию Алии Молдагуловой.
Юбилейный День Победы по-особому отзовется в сердцах всех казахстанцев, ведь нет ни одной семьи, которую бы не затронули трагические события той войны. Наш общий долг - помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле", - выразил уверенность глава государства.
03.01.2025, 14:50 97056
Об оптимальной форме правления для Казахстана рассказал Токаев
Он также прокомментировал слухи о проведении досрочных парламентских выборов
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана, заявил в интервью газете Ana tili глава государства Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос о возможной реформе, предусматривающей переход Казахстана к парламентской системе государственной власти.
Парламентская система, безусловно, имеет право на существование. В ряде европейских и даже азиатских стран она пустила глубокие корни. Но в целом универсальной формулы власти не существует, каждое государство при выборе политической системы исходит из исторического контекста, национального менталитета, политической практики. Мой аппарат внимательно изучает мировую практику. Согласитесь, парламентская система в постсоветских странах пока не показала себя с лучшей стороны, последние события в Грузии со всей очевидностью говорят в пользу данного вывода", - заявил президент.
Он назвал выбор политической системы государственной власти в высшей степени ответственным решением.
Оно должно приниматься не кулуарно, а только путем всенародного референдума. Моя концепция "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство", убежден, наилучшим образом подходит для политической системы Казахстана. Но для полного воплощения в жизнь данной концепции нам предстоит серьезно поработать. Уверен, президентская форма правления сейчас и в ближайшем будущем - наиболее оптимальная для Казахстана", - подчеркнул глава государства.
По его мнению, конституционные нововведения, реформирование парламента, выборы акимов сел, районов и городов, создание Национального курултая и упор на верховенство закона - надежная гарантия против политического застоя.
Предпосылок для досрочных парламентских выборов в Казахстане, о которых ходят слухи, тоже пока не существует, уверен Токаев.
Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с парламентом. На мой взгляд, депутаты работают продуктивно, проявляют гражданскую и политическую ответственность. Что касается правительства, то это более подвижный механизм, изменения в его составе возможны, в том числе с учетом позиции правящей партии "Аманат" и других парламентских партий. На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу. Правительство действует согласно утвержденным программам и планам, постепенно движется в сторону достижения положительных результатов", - резюмировал глава государства.
03.01.2025, 12:13 114031
Строительство еще двух АЭС в Казахстане не исключил президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Ana tili".
Не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС. Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит. Считаю, что Казахстан должен стать страной с развитой ядерной энергетикой. За ней большое будущее", - подчеркнул президент.
Он также ответил на вопрос, каким компаниям будет отдано предпочтение при строительстве первой атомной электростанции.
Данный вопрос обсуждался с Владимиром Путиным в ходе его визита в Астану. Договорились, что в консорциуме генеральным оператором выступит казахская сторона как заказчик проекта. Речь шла о возможном участии компании "Росатом", обладающей высокими компетенциями и богатым опытом строительства атомных станций за рубежом. Ведутся также переговоры с китайской компанией, с учетом больших успехов Китая в строительстве ядерных объектов гражданского назначения. Есть интерес и других зарубежных корпораций, включая западные. В этом году будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение", - резюмировал глава государства.
Напомним, в Казахстане рассматривается строительство атомной электростанции мощностью от 2 до 2,8 ГВт в Жамбылском районе Алматинской области.
6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
В первом полугодии 2025 года Казахстан определится с компанией или консорциумом, который будет строить атомную электростанцию.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил главе Минэнерго ускорить реализацию проекта по строительству АЭС в Казахстане. Не исключено что для этого в стране будет создан международный консорциум.
03.01.2025, 11:37 118426
Принцип "закон и порядок" должен быть незыблем - Токаев о январских событиях и убийстве подростка в Талгаре
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili выразил свое мнение по поводу возможного повторения январских событий и убийства в Талгаре подростка Шерзата Полата.
Причиной беспрецедентных беспорядков, по мнению президента, стали очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства.
Вокруг Қаңтара по-прежнему витают домыслы и разные версии произошедшего. Тем более, что некоторые ангажированные лица, вынашивающие определенные политические расчеты, жонглируют фактами, пытаются манипулировать эмоциями граждан", - выразил мнение глава государства.
Он напомнил о своем поручении провести объективное расследование всех обстоятельств январских событий.
Следствие прошло в открытом режиме, преступники привлечены к ответственности. В парламенте состоялись специальные слушания. Это беспрецедентный случай в нашей истории. Первые парламентские слушания были проведены спустя три месяца после январских событий, вторые - через год. На слушаниях выступили не только представители госорганов, но и правозащитники. Открыто высказывались разные мнения, задавались неудобные вопросы. И все это - в прямом эфире, процесс широко освещался в отечественных и зарубежных СМИ. Власть сознательно пошла на такой шаг, поскольку сама заинтересована в том, чтобы в обществе не осталось никаких вопросов", - напомнил Токаев.
Он подчеркнул, что, говоря о январской трагедии, надо иметь перед глазами картину тех дней.
Разбитые машины, разграбленные магазины, захваченные государственные здания, избиения военнослужащих, кража оружия, насилие над женщинами. Нельзя позволять безответственным политиканам распространять недостоверную, лживую информацию, чтобы предать забвению нависшую тогда над нашей государственностью реальную опасность. К счастью, большинство наших граждан отделяют зерна от плевел. Такие трезво мыслящие, рассудительные люди являются ядром и опорой нашего государства. Одно ясно: не будь тогда решительных действий в отношении зачинщиков погромов и организаторов переворота, Казахстан сейчас был бы совершенно другим государством, с гораздо меньшей самостоятельностью и ограниченным суверенитетом", - заявил президент.
Он также перечислил основные уроки, полученные в результате трагических событий.
Первое, власть в стране должна быть консолидированной, никакого двоевластия. Второе, глава государства - это нанятый на определенный срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Третье, нужен тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности, включая руководителей силовых органов, они должны быть преданы Родине, Республике Казахстан. И самое главное - нужно повсеместно внедрять принципы справедливости, как зеницу ока беречь единство народа на основе концепции "Закон и Порядок". Те, кто против данной концепции, выступают за анархию в обществе во имя "демократических ценностей", по сути, хотят подорвать казахскую государственность. С этим мириться нельзя. Самая высокая степень демократии - это торжество закона. К этой цели пролегает тернистый путь", - подчеркнул Токаев.
Комментируя резонансный случай убийства в Талгаре подростка Шерзата Полата, президент еще раз отметил, что принцип "Закон и Порядок" в стране должен быть незыблем. Он напомнил, что еще до происшествия в Талгаре потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом, и что во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.
После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу. Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо. Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти", - заявил глава Казахстана.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
13 декабря в прокуратуре Алматинской области заявили, что досудебное расследование находится на стадии завершения.
03.01.2025, 11:13 121661
Токаев прокомментировал встречу Путина и Назарбаева в Москве
Также президент высказался о правлении Назарбаева и его действиях после ухода в отставку
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili прокомментировал недавнюю встречу в Москве президента России Владимира Путина и своего предшественника Нурсултана Назарбаева, состоявшуюся по инициативе бывшего президента Казахстана.
Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов", - считает глава государства.
Также президент высказался о правлении Назарбаева и его действиях после ухода в отставку. По его словам, было бы неправильно отрицать достижения тех лет.
В нашей новейшей истории положительных моментов все же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику", - заявил Токаев.
По его мнению, нужно справедливо относиться к истории, и к тем, кто ее творил.
Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа", - отметил президент.
По его словам, после ухода в отставку, но оставаясь председателем Совета безопасности, Назарбаев не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров и акимов.
На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение президента". Но в жизни было не до шуток. Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению "Золотой эпохи Елбасы", - напомнил Токаев.
Тем не менее, добавил президент, сейчас нужно проявить здравый смысл и по достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Он также рассказал, что примерно раз в месяц общается с экс-президентом по телефону.
Напомним, 14 декабря первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России провели встречу в Ново-Огареве по инициативе Назарбаева. Детали встречи остались в секрете.
03.01.2025, 10:20 126206
Это единственно правильное решение - президент об отправке самописцев рухнувшего самолета AZALA в Бразилию
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назвал отправку в Бразилию самописцев рухнувшего близ Актау самолета азербайджанских авиалиний единственно правильным решением.
По мнению главы государства, это необходимо для обеспечения объективности и непредвзятости расследования.
Токаев напомнил, что для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК.
В интервью газете "Ana tili" президент еще раз отметил профессионализм казахстанских спасателей, полицейских и медиков.
В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней", - сказал глава государства.
По его мнению, о солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит и тот факт, что казахстанцы в массовом порядке поспешили сдавать кровь.
Токаев выразил искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
До конца декабря все пострадавшие в авиакатастрофе близ Актау иностранцы были доставлены на родину.
03.01.2025, 09:56 127911
Президент оценил работу кабмина за минувший год
Экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана, поэтому правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики
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Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili ответил на вопрос, насколько он доволен работой кабинета министров за прошедший год.
Задача правительства - обеспечить рост экономики и повысить благосостояние граждан. Кабинет министров в целом с ней справляется. За прошедший год достигнуты неплохие результаты в диверсификации экономики, развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры. Однако есть и проблемные моменты. Постоянно требую от министров более эффективной работы и смелости при принятии решений. Общество предъявляет высокие требования к работе правительства, и это вполне обоснованно и естественно", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что работа правительства будет оцениваться объективно, по конкретным результатам.
Главный критерий - это благополучие граждан. Если экономические достижения положительно не влияют на уровень жизни людей, значит, они существуют только в виртуальной реальности. В скором времени состоится расширенное заседание правительства. Там мы подведем итоги года, обсудим все текущие вопросы, наметим новые планы", - рассказал Токаев.
По его словам, экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана, поэтому правительству предстоит поиск источников более высокого роста экономики.
Также глава государства отдельно высказался о резком падении курса тенге и работе руководителей экономического ведомства.
Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции. Мы давно отошли от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах. Считаю нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере", - заявил Токаев.
По его словам, главная задача - это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.
Он оценил работу руководителей-экономистов как посредственную.
Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле", - подчеркнул президент.
Напомним, в конце года Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения. По его данным, инфляция в 2024 году составит 8-9%, в 2025 году - 6,5-8,5%, в 2026 году - 5,5-7,5%, в 2027 году - вблизи 5%. Что касается роста экономической активности, в Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году он будет находиться в диапазоне 4,5-5,5%, в 2026 году - 4,6-5,6%, в 2027 году - 3,3-5,3%.
21 декабря Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики страны и назначил вместо него Серика Жумангарина.
02.01.2025, 17:33 140051
Токаев выразил соболезнования президенту Черногории
Фото: Акорда
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории Якову Милатовичу, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей.
Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в ночь на четверг житель города Цетине Ацо Мартинович застрелил 12 человек, из которых двое детей. Позже подозреваемый покончил с собой. Как сообщалось, Мартинович не являлся членом ни одного из черногорских мафиозных кланов, но "известен агрессивным поведением и ранее был задержан за незаконное хранение оружия".
Правительство Черногории в среду вечером объявило трехдневный траур, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о стрельбе возле ночного клуба Amazura в Куинсе на востоке Нью-Йорка, пострадали как минимум 10 человек.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?