Вдвое повышены зарплаты сотрудников двух казахстанских министерств

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Вдвое повышены зарплаты сотрудников двух казахстанских министерств20.08.2018
Государство  19:22

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Алик Шпекбаев проинформировал главу государства об исполнении ранее данных поручений и планах на предстоящий период, сообщила пресс-служба Акорды.

"Сегодня на базе двух министерств и акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.


Кроме того, председатель Агентства доложил о принимаемых мерах по усилению противодействия коррупционным проявлениям, дальнейшему переводу оказания государственных услуг в электронный формат, повышению оплаты труда государственных служащих и персональной ответственности первых руководителей государственных органов.

По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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