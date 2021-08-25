Ведущие оборонные предприятия Казахстана приняли участие в крупнейшей российской выставке "АРМИЯ-2021"

МОСКВА. 24 АВГУСТА - Ведущие предприятия оборонной промышленности Казахстана приняли участие в крупнейшем международном выставочном мероприятии в России "АРМИЯ-2021", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На форуме "Армия-2021" казахстанские предприятия презентовали ряд продукции собственного производства, а также широкий перечень продукции двойного назначения. Так, петропавловский завод имени С.М. Кирова представил макеты машин комплекса связи, защищенные ноутбуки и планшеты; широкие возможности по капитальному ремонту и модернизации бронетехники показали "Семей инжиниринг" и АО "811 Авторемонтный завод - КИ". Еще одна дочерняя структура компании "Казахстан инжиниринг" - завод АО "Тыныс" - продемонстрировал натурные образцы авиационных комплектующих изделий, средства индивидуальной защиты для силовых структур, а также впервые широкой общественности представлено локализованное производство автоматов АК-12 и АК-15 в Казахстане", - сообщила пресс-служба АО НК "Казахстан Инжиниринг".

Кроме того, на выставке были представлены услуги и мощности нового патронного завода ТОО Steel Manufacturing, а казахстанско-турецкое предприятие ТОО "Казахстан Аселсан инжиниринг" выставило высокотехнологичные приборы ночного видения, оптическую технику и средства радиосвязи.

В день открытия выставки "Армия-2021" казахстанский павильон посетили представители министерства обороны РК во главе с министром Нурланом Ермекбаевым, который оценил продукцию заводов и пожелал успехов в производстве. Почетными гостями казахстанского павильона также стали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров".

В прошлом году в форуме "АРМИЯ-2020" приняли участие более 1200 предприятий промышленности из 70 стран, представивших более 26 000 экспонатов.

По итогам работы форума предприятия "Казахстан инжиниринг" подписали ряд контрактов, соглашений, договоров по импорту и экспорту продукции двойного назначения, передачи компетенции по его сборке, а также по капитальному ремонту и сервису изделий на общую сумму свыше 6 млрд тенге.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" является уникальной базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технического вооружения. Основные профили выставки: вооружение и военная техника для сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

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