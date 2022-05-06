Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В преддверии Дня Победы в Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам будет выплачена единовременная материальная помощь на сумму 5,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Министерства труда и социальной защиты населения, помощь получат 381 ветеран и инвалид Великой Отечественной, 92 жителя блокадного Ленинграда, 212 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жены (мужья) умерших инвалидов войны, вдовы погибших во время войны, труженики тыла и граждане, приравненные к участникам и инвалидам войны.

Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов войны во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге (в Актюбинской области - 2 млн тенге). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 100 тысяч тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны - не менее 60 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов и труженикам тыла в годы войны - не менее 30 тысяч тенге", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК вице-министр труда Руслан Сакеев.

По его словам, на сегодняшний день выплаты ветеранам произведены во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая. Также в честь празднования 77-летия Победы ветеранам будут вручены памятные подарки.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 381 ветеран Великой Отечественной и 97 758 других граждан, внесших вклад в Победу.