Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии, передает Kazakhstan Today.



Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Литовской Республике Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Латвийской Республике по совместительству, сообщила пресс-служба Акорды.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства