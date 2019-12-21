Вице-министр энергетики ушел в отставку

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Махамбет Досмухамбетов освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК, передает Kazakhstan Today.
Постановлением правительства Республики Казахстана Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич освобожден от должности первого вице-министра энергетики Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Как сообщалось ранее, Нурлан Ногаев назначен министром энергетики Казахстана. Прежний министр Канат Бозумбаев оставил пост в связи с перенесенной операцией.
Напомним, в среду Тимур Токтабаев покинул пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК также в связи с переходом на другую работу.
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