Бозумбаев оставил пост главы Минэнерго в связи с перенесенной операцией

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Пресс-секретарь Министерства энергетики Нурлыбек Женисбек прокомментировал назначение Каната Бозумбаева помощником президента РК , передает Kazakhstan Today.

Министр на днях доложил президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о состоянии своего здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейный отдел позвоночника. Поэтому по рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные поездки и авиаперелеты. Также врачи рекомендуют длительное физиотерапевтическое восстановление", - написал Женисбек в Telegram.

Он отметил, что должность министра подразумевает частые поездки и перелеты в регионы: на отраслевые объекты, станции, месторождения, переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе участие на мероприятиях международных организаций (ОПЕК, МАГАТЭ и других).

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