Вице-министр информации и общественного развития освобожден от должности

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Асхат Оралов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Асхат Оралов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский Национальный Университет имени Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского Национального Университета имени Л. Н. Гумилева.

В разные года работал в филиале партии "Нур Отан", управлении по вопросам молодежной политики Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК.

В 2019 году являлся заместителем акима Павлодарской области.

С июля 2020 года и по настоящее время работал вице-министром информации и общественного развития РК.

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