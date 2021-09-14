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Вице-министр культуры и спорта освобожден от должности

13.09.2021, 10:53 6805
Вице-министр культуры и спорта освобожден от должности
Фото: sportx.kz
НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Постановлением правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. 
 
В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую таможенную академию. 
 
Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и на предприятиях. В 2020-2021 годы - первый заместитель акима Алматы. 
 
С апреля 2021 года по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.
 

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