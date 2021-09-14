Вице-министр культуры и спорта освобожден от должности

Фото: sportx.kz

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет имени Абая, Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и на предприятиях. В 2020-2021 годы - первый заместитель акима Алматы.

С апреля 2021 года по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства