Вице-министр МИД РК рассказал представителям ОБСЕ о приверженности Казахстана принципам религиозной толерантности

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко рассказал участникам международной конференции ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом о приверженности Казахстана принципам религиозной толерантности. Мероприятие прошло в столице Словакии - Братиславе, в нем приняли участие высокие представители 57 государств ОБСЕ, передает Kazakhstan Today.

Вице-министр проинформировал участников конференции об уникальном опыте Казахстана в сфере построения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия за годы независимости. Дипломат особо отметил, что республика привержена принципам религиозной и этнической толерантности, которые являются основополагающими факторами обеспечения мира и согласия.

С момента обретения независимости Казахстан работает над укреплением культуры этнической и религиозной гармонии, в которой самая главная ценность - это человек любой веры и традиции. Это одна из наших сильных сторон и главных достижений, которыми мы по праву гордимся", - подчеркнул Василенко, напомнив, что в Казахстане проживают представители более 100 различных этносов и конфессий.

Он призвал участников мероприятия к принятию совместных мер для борьбы с предрассудками и дискриминацией на религиозной почве.

Присутствующие на мероприятии выразили особый интерес к итогам прошедшего в 2018 году в Астане VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий на тему "Религиозные лидеры за безопасный мир". Вице-министр также проинформировал участников об инициативе президента РК о создании в республике Центра по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Как пояснили в пресс-службе МИД РК, визит Василенко в Братиславу состоялся с целью проведения переговоров со словацкими партнерами 5-6 февраля 2019 года и был совмещен с участием в международной конференции ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом.

Напомним, в июне 2017 года утверждена Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017 - 2020 годы. Согласно документу, на 1 января 2017 года в республике официально зарегистрированы 3658 религиозных объединений и их филиалов, представляющих 18 конфессий.

Приверженность населения страны идеалам добра и мира, позитивный диалог конфессий и культур, продуманная государственная политика в сфере религий, а также уходящая корнями в глубь истории традиция единения представителей разных религий для укрепления стабильности казахстанского общества позитивно влияют на состояние религиозной ситуации в стране. Казахстан наглядно демонстрирует миру, что религия выполняет важнейшую роль в сохранении стабильности и согласия внутри страны, укреплении общенационального единства на универсальных общечеловеческих ценностях, а различные религии и конфессии могут сосуществовать и гармонично развиваться на основе полного взаимопонимания и взаимоуважения", - указывается в документе.

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