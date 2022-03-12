Вице-министр образования и науки освобождена от должности

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Асылова Бибигуль освобождена от должности вице-министра образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Асылова освобождена от должности согласно поданному заявлению, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Бибигуль Асылова родилась в 1975 году в Северо-Казахстанской области.

Окончила Акмолинский финансово-экономический техникум, Казахскую государственную академию управления.

Трудовую деятельность начала в 1993 году в должности специалиста подотдела планирования и финансирования просвещения и культуры бюджетного отдела Кокшетауского областного финансового управления.

В 1994-1998 годах работала специалистом в государственных органах Кокшетау и Петропавловска.

В 1998-2016 годах работала в структурах Министерств финансов РК, экономики и бюджетного планирования, культуры, труда и социальной защиты населения.

С июня 2016 года по настоящее время являлась вице-министром образования и науки РК.