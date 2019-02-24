Вице-министр сельского хозяйства РК рассказал о планах ведомства по цифровизации отрасли

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев рассказал о планах ведомства по цифровизации отрасли, передает Kazakhstan Today.

"Поскольку задача стоит повысить производительность труда, нужно максимально использовать опыт тех людей, которые есть за счет высокой производительности техники. Современный комбайн заменяет по производительности 5-6 старых комбайнов, которых у нас, к сожалению, еще много. В 2018 году мы подняли количество приобретаемой техники с 2 тысяч до 3,5 тысячи. Нужно, чтобы мы ежегодно обновляли 6-7 продуктов техники. В дальнейшем нужно ежегодно заменять 10% техники. Если мы не будем этого делать, мы отстанем. Поскольку время не стоит на месте", - сказал вице-министр в телефонном разговоре корреспонденту МИА "Казинформа".

По его словам, точное земледелие поможет значительно сэкономить расходы и увеличить продуктивность земель.

За счет точного определения содержания питательных веществ в почве и точного внесения удобрений, мы можем давать растениям именно то, что нужно. Сегодняшние технологии позволяют фермерам экономить гербициды до 90% за счет использования техники с компьютерным делением", - объяснил спикер.

Он отметил, что данные действия выполнялись в 2018 году. "Теперь этот опыт полигонов мы распространим на все регионы. Для этого нужно обучить людей, поставить нужную технику на трактора и комбайны. В целом, экономия затрат - до 50%. У нас четкое видение того, как нужно внедрять технологии. Мы отобрали 500 хозяйств по стране, которые в этом году будут внедрять элементы точного земледелия. Аналогичный подход и в животноводстве. Есть хозяйства, которые установили датчики на животных и показали, что это очень выгодно с экономической стороны", - заявил вице-министр.

На расширенном заседании правительства президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил рационально использовать оцифрованные земли. Кроме того, глава государства поручил увеличить площадь орошаемых земель.

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