15.01.2024, 12:25 57476
Вице-министра просвещения освободили от должности
Айбат Ильясов находился на посту вице-министра с августа 2022 года
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр просвещения Айбат Ильясов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Соответствующее постановление правительства опубликовано сегодня в Telegram-канале премьер-министра РК.
Айбат Ильясов занимал должность вице-министра просвещения с августа 2022 года.
Ранее в течение 9 лет руководил управлением информатизации и защиты информационных ресурсов, директором департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.
Имеет высшее образование по специальности "Вычислительная техника и программное обеспечение".
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15.01.2024, 14:03 52676
Назначен глава управления общественного развития Алматы
Им стал Айдар Есенбеков, ранее занимавший должность заместителя руководителя УОР
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Айдар Есенбеков назначен руководителем управления общественного развития города Алматы, сообщили в городском акимате.
Соответствующее распоряжение о назначении подписал аким Алматы Ерболат Досаев.
Айдар Есенбеков с 2019 года занимал должность заместителя руководителя управления общественного развития Алматы.
15.01.2024, 12:34 55796
В Алматинской области установят памятник Заманбеку Нуркадилову
Фото: voxpopuli.kz
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-акиму Алматы Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской области, сообщила его дочь Куралай Нуркадилова.
Мы устроили ас в честь 80-летия нашего деда. Пришли очень важные люди, и один из них - пресс-секретарь президента (...) Мы столько получили официальных писем. В Алматинской области поставят памятник нашему дедушке", - сообщила она на своей странице в Сети.
Она также показала письмо, подписанное президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Заманбек Нуркадилов - советский и казахстанский политический и общественный деятель. Он родился 15 января 1944 года в селе Кетпен.
Нуркадилов работал начальником "Казселезащиты", председателем Алма-Атинского горисполкома, акимом Алма-Аты и председателем Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
12 ноября 2005 года Заманбек Нуркадилов был найден у себя дома с пулевыми ранениями в области сердца и в голову. Власти объявили его смерть самоубийством.
15.01.2024, 11:25 59926
Режим ЧС могут объявить в нескольких регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайную ситуацию планируют объявить в Темиртау, Павлодаре и нескольких сельских округах Карагандинской области.
Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба планируют на территории:
- города Павлодара, поселка Ленинский города Павлодара, сел Жетекши, Мойылды, Павлодарское города Павлодара и Кенжекольского сельского округа города Павлодара;
- города Темиртау Карагандинской области;
- села Курма Курминского сельского округа и села Агрогородок Мичуринского сельского округа Абайского района Карагандинской области;
- сельского округа Аксу-Аюлы и поселка Акшатау Шетского района Карагандинской области.
Соответствующие проекты постановлений опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.
Ранее сообщалось, что в семи областях Казахстана введено ограничение движения транспорта.
За минувшие двое суток в области Жетісу спасатели эвакуировали из снежного заноса 39 человек, из них 15 граждан Беларуси. Как сообщает МЧС РК, 12 и 13 января из-за плохих погодных условий, нулевой видимости и метели на автодороге республиканского значения Ушарал - Достык в снежном плену оказались 49 автомобилей, из них 42 грузовых. 15 водителей отказались от эвакуации и остались в своих машинах. У них имелись недельные запасы ГСМ и продуктов питания.
В МЧС призвали не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.
Месяц назад, 15 декабря, в Жамбылской области из-за непогоды был объявлен режим ЧС.
В ночь с 10 на 11 января несколько городов и десятки сел Казахстана пострадали от последствий урагана. Из-за метели и сильного ветра в населенных пунктах падали деревья, с домов и зданий срывало кровлю, сотни жителей остались без электро- и водоснабжения.
15.01.2024, 11:15 60686
В Казахстане изменили границы Мангистауской области
Фото: primeminister.kz
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Актау. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписали постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области".
Изменить границы Мангистауской области путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод Республики Казахстан на Каспийском море общей площадью 721940,2365 гектара согласно приложению к настоящему постановлению", - сообщается в тексте документа.
Также акимату Мангистауской области предписывается принять меры, вытекающие из постановления.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в Алматинской области появился новый город.
15.01.2024, 09:15 65051
Назначен первый замминистра обороны - начальник генерального штаба Вооруженных сил РК
Фото: sputnik.kz
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан назначен Султан Камалетдинов, он освобожден от ранее занимаемой должности, сообщила пресс-служба Акорды.
Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года. С ноября 2021 года занимал должность заместителя министра обороны Республики Казахстан.
Марат Хусаинов освобожден от должности первого заместителя министра обороны - начальника генерального штаба Вооруженных сил.
Также распоряжением главы государства Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.
15.01.2024, 09:07 65631
В Казахстане обновили правила строительства и реконструкции автодорог
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом и.о. министра транспорта Республики Казахстан от 5 января 2024 года № 8 внесены изменения в правила реализации и финансирования работ по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения.
Согласно документу, реализация работ по строительству и реконструкции дорог осуществляется путем проведения тендерных процедур по определению подрядчика.
Объемы работ по среднему ремонту определяются в технической документации на основании результатов осмотров дорог и ведомостей дефектов. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию осуществляется национальным оператором самостоятельно либо с привлечением подрядных компаний.
До начала тендерных процедур по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения необходимо наличие:
- технико-экономического обоснования и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;
- ПСД и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;
- плана финансирования согласно нормативной продолжительности строительства, определяемого заказчиком согласно ПСД и утвержденного администратором бюджетных программ;
- разрешительных документов по отведению земельных участков для реализации проекта, в том числе разрешения на строительство постоянных объектов, добычу сыпучих дорожно-строительных материалов.
Тендерные процедуры на строительно-монтажные работы начинаются одновременно с тендерными процедурами на оказание инжиниринговых услуг.
Подрядчик завершает работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог в течение срока, предусмотренного договором, с прохождением испытаний слоев покрытия дороги, тестов на определение ровности и получением акта ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик в течение двадцати одного календарного дня после подписания договора представляет на одобрение инженеру график мобилизации основной техники и оборудования, а также общий график производства работ.
Инженер в течение семи календарных дней рассматривает указанные документы. В случае наличия несоответствий с условиями договора инженер вносит коррективы и направляет подрядчику для исправления. Подрядчик после получения таких указаний в течение семи календарных дней представляет на рассмотрение инженеру исправленные графики, с учетом замечаний инженера для согласования.
Период гарантийного обеспечения подрядчика начинается с момента подписания заказчиком акта о вводе объекта в эксплуатацию.
Гарантии качества на конструктивные элементы и работы при проектировании обеспечивают нормативные гарантийные сроки, определенные показателями эксплуатационного состояния, сроками устранения дефектов, их нормативным значением и значимостью в весенне-летне-осенний и зимний период по форме согласно приложению 4 к правилам, в том числе для:
- земляного полотна и слоев основания дорожной одежды - не менее пяти лет;
- покрытия из цементобетона - не менее пяти лет;
- мостов, путепроводов, тоннелей, эстакад - не менее пяти лет;
- водопропускных труб - не менее пяти лет;
- барьерных ограждений - не менее пяти лет;
- верхнего слоя покрытия из асфальтобетона - не менее пяти лет;
- нижнего слоя покрытия - не менее пяти лет;
- слоев износа - не менее трех лет;
- дорожных знаков - не менее трех лет;
- сигнальных столбиков - не менее двух лет;
- дорожной разметки - не менее шести месяцев.
При обнаружении дефектов, повреждений или замечаний, возникших по вине подрядчика, заказчик и (или) инженер должным образом уведомляют об этом подрядчика. При этом, за дефекты, повреждения и замечания, возникшие в результате некачественной эксплуатации, подрядчик не отвечает.
Подрядчик выполняет все работы по устранению выявленных (образовавшихся) дефектов и замечаний в соответствии с полученным уведомлением от заказчика и (или) инженера не позднее даты истечения гарантийного периода на работы либо участок работ.
Подрядчик выполняет все работы и обеспечивает сохранение объекта в должном состоянии в соответствии с условиями договора вплоть до окончания гарантийного периода.
В случае, если подрядчику не удается устранить дефекты или повреждения в разумные сроки, заказчик назначает фиксированную дату, не позднее которой дефект или повреждения устраняются.
Также документом определен порядок финансирования работ по строительству и реконструкции, ремонту, содержанию, диагностике, паспортизации и инструментальному обследованию автомобильных дорог.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
14.01.2024, 20:14 83291
Президент Казахстана поздравил короля Дании
Фото: Акорда
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Дании Фредерику Х по случаю его вступления на престол, сообщает пресс-служба Акорды.
Убежден, что под Вашим руководством Дания продолжит добиваться успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Надеюсь, что всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Данией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться нашими совместными усилиями", - говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму Маргрете II, которая сложила с себя полномочия королевы и передала трон наследному принцу Фредерику. Глава государства выразил благодарность Маргрете II за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Данией.
14.01.2024, 17:45 52226
Казахстан поддерживает принцип "одного Китая" - МИД
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан после выборов на Тайване прокомментировали позицию государства в отношении Китайской Народной Республики и Тайваня, передает корреспондент агентства.
В связи с состоявшимися на Тайване выборами Республика Казахстан вновь заявляет о твердой поддержке принципа "одного Китая", - сообщает пресс-служба МИД РК.
Внешнеполитическое ведомство подтверждает, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.
Поддерживаем усилия правительства Китайской Народной Республики по осуществлению мирного воссоединения страны", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД КНР прокомментировал результаты прошедших выборов на Тайване.
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