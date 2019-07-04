Фото: primeminister.kz

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Вице-министром энергетики РК назначен Мурат Журебеков, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность вице-министра энергетики Республики Казахстан, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (магистр делового администрирования (МВА), университет Strathclyde (магистр экономики и управления), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников".

В разные годы работал в ЗАО "КазТрансГаз", ЗАО "Интергаз Центральная Азия", "Аджип ККО" в Лондоне, АО НК "КазМунайГаз", ТОО "PSA".

В 2017-2019 годах - генеральный директор ТОО "PSA" (полномочный орган правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП), пишет primeminister.kz

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