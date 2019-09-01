Вице-министром МОН назначена Шолпан Каринова

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Шолпан Каринова назначена вице-министром образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства РК Каринова Шолпан Танатовна назначена на должность вице-министра образования и науки РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Каринова родилась в 1972 году. В 1994 году окончила Кокчетавский педагогический институт имени Ш. Уалиханова по специальности "Учитель русского языка и литературы в казахской школе", в 2016 году - магистратуру Омского государственного педагогического университета по направлению "Педагогическое образование".

Трудовую деятельность начала в 1994 году учителем сельской школы, работала преподавателем колледжа, директором школы.

С 2005 по 2008 год - начальник отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

С 2009 по 2012 год занимала должность заместителя начальника управления образования Северо-Казахстанской области.

В мае 2012 года была назначена заместителем акима Петропавловска по социальным вопросам, с июля 2013 по 2017 год - руководитель управления образования Северо-Казахстанской области.

В 2017-2018 годы работала директором департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК.

С октября 2018 года по настоящее время являлась заместителем директора Центра педагогического мастерства АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", пишет primeminister.kz

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