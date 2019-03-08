Вице-министры МНЭ И МОАП освобождены от должностей

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Вице-министры нацэкономики и оборонной и аэрокосмической промышленности освобождены от должности, передает Kazakhstan Today.

Постановлениями правительства Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу освобождены: Шаймергенов Тимур Тулегенович от должности вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич от должности вице-министра национальной экономики Республики Казахстан", - сообщил портал primeminister.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства