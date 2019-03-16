Вице-премьер провела в Актобе совещание по вопросам защиты трудовых прав работников

Актобе. 15 марта. Kazakhstan Today - В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область заместитель премьер-министра Казахстана Гульшара Абдыкаликова провела совещание по вопросам защиты трудовых прав работников и социальной поддержки социально уязвимых слоев населения, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания в Актюбинском рельсобалочном заводе заместитель Абдыкаликова обсудила с акимами города Актобе и районов, руководителями предприятий, "НПП "Атамекен" и рядом профсоюзных организаций вопросы по поддержке социально уязвимых слоев населения. Внимание уделено вопросам соблюдения прав работников, развития социального партнерства и ответственности бизнеса, сообщает официальный сайт главы правительства.

На встрече руководитель ТОО "АктобеНефтеГаз" С. Естимисов выразил готовность купить дом семье своего рабочего К. Садикова, который растит четырех детей и снимает крохотную "времянку". Его примеру последовал председатель успешной строительной фирмы "Нектар" Ш. Каспранов, который обещал купить 2-комнатную квартиру своему бетонщику Б. Акберлиеву. В его семье подрастают семеро детей, жена является обладательницей подвески "Алтын алка". Сегодня они живут в стесненных условиях, ютясь в маленькой комнатушке в общежитии.

Напомним, рабочая группа в составе первых руководителей социального блока правительства во главе с заместителем премьер-министра РК Г. Абдыкаликовой совершает цикл поездок по регионам Казахстана с целью разъяснения новых социальных мер Елбасы "Элеуметтік камкорлык". В состав рабочей группы входят министры труда и социальной защиты населения, образования и науки, здравоохранения, председатели комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комитета лесного хозяйства и животного мира, а также представители СМИ и блогеры.

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