Владельцев большегрузов будут наказывать за испорченные дороги

60 тысяч грузовиков не соблюдают нормы перевозок

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев большегрузного транспорта будут наказывать за испорченные дороги и несоблюдение разрешенных объемов перевозки.





Всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки 25 тыс. грузов. Это напрямую влияет на разрушение путей. В связи с этим разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования", - заявил на заседании правительства директор Национального центра качества дорожных активов Болатбек Айтбаев.





По его словам, до конца следующего года на дорогах установят 220 автоматических станций, которые будут регистрировать нарушения онлайн и оформлять штрафы в формате программы "Сергек".





Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что выезд карьерных самосвалов на дороги общего пользования планировали законодательно запретить с 2026 года.





Необходимо проработать вопрос по введению данной нормы уже с 2025 года", - поручил Бектенов.





Запретить выезд самосвалов на дороги общего пользования предложил и министр транспорта Марат Карабаев. Он также предложил ужесточить ответственность для владельцев карьеров: штрафовать и лишать лицензии за испорченные дороги.





Ранее представители Минтранса уже заявляли , что карьерным самосвалам запретят ездить по дорогам.





Напомним, большегрузным автомобилям хотят ограничить движение по автодорогам в весеннее и летнее время.



