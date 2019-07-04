Внедрен новый механизм начисления вознаграждения на исходящий остаток денег на Едином казначейском счете - Минфин РК

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Комитетом казначейства совместно с Национальным банком с 1 июля 2019 года успешно внедрен новый механизм начисления вознаграждения на исходящий остаток денег на Едином казначейском счете, передает Kazakhstan Today.

"Это осуществлено в целях оптимизации процесса размещения временно свободных бюджетных денег с Единого казначейского счета на депозиты в Национальном банке Республики Казахстан. Ежедневно Национальным банком Республики Казахстан будет начисляться вознаграждение на остаток денег на Едином казначейском счете за предыдущий день, с последующим его перечислением в доход республиканского бюджета на код бюджетной классификации поступлений 201601 "Вознаграждения по депозитам правительства Республики Казахстан в Национальном банке Республике Казахстан", - проинформировали в пресс-службе Министерства финансов РК.

По данным ведомства, внедренный механизм позволит существенно снизить документооборот, оптимизировать время и человеческие ресурсы со стороны Комитета казначейства и Национального банка, снизить операционные риски, а также значительно повысит поступления в доход республиканского бюджета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства