Как пройдет внеочередная аттестация сотрудников правоохранительных органов: разработан проект указа президента
Аттестация пройдет до конца текущего года
Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана подготовило проект указа президента РК "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Министерству внутренних дел Республики Казахстан провести до 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельной категории сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в проекте документа.
Проектом указа определены порядок и сроки проведения внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Республики Казахстан, а также категории аттестуемых сотрудников.
Основными критериями оценки при внеочередной аттестации являются способность сотрудников выполнять возложенные на них обязанности и результаты их работы, а также уровень теоретических знаний и практических навыков.
Аттестация включает ряд последовательных этапов:
1) подготовка к проведению аттестации;
2) компьютерное тестирование сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций;
3) сдача нормативов по физической и огневой подготовке;
4) собеседование с сотрудником, проводимое соответствующей аттестационной комиссией;
5) вынесение решения соответствующей аттестационной комиссией.
Графики сдачи нормативов по физической и огневой подготовке, проведения компьютерного тестирования на знание законодательства Республики Казахстан, определение уровня логического мышления, IQ и управленческих компетенций, а также собеседований утверждаются министром внутренних дел Республики Казахстан или его заместителями", - отмечено в проекте указа.
По итогам собеседования соответствующая аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности и рекомендуется для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению в должности;
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к переводу в другую службу (должность);
- не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению из органов внутренних дел.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД заявил о решении поддержать идею проведения внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в 2024 году.
Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов. Главная цель - очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв", - сказал Токаев.